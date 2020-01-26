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بث حي بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

الأحد 26/يناير/2020 - 07:48 م
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مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي
مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي
الفجر الرياضي
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بث مباشر لاستضافة الأهلي المصري لفريق النجم الساحلي التونسي في أهم مباريات اليوم الأحد 26-1-2020 لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الثانية في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، بإدارة من الحكم الجنوب أفريقى “فيكتور جوميز”.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1 ، ستنطلق في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على “ستاد السلام”.

يدخل الأهلى المباراة مُحتلاً المركز الثالث برصيد 7 نقاط من الفوز على الهلال السوداني في القاهرة والفوز على بلاتنيوم في الذهاب والتعادل معه في العودة.


 
ويغيب عن صفوف النادي الأهلي الليلة للإصابة وعدم الجهازية البدنية الجناح الدولي المصري رمضان صبحي والمدافع سعد سمير ولاعب خط الوسط حمدي فتحي والظهير الأيسر محمود وحيد.

اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والنجم اليوم
الأهلي 0-0 النجم الساحلي
🏟 ستاد السلام (القاهرة- مصر)

🏆 دوري أبطال أفريقيا (دور المجموعات-الجولة الخامسة)

⌚ تنطلق بعد قليل..(الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش)


 لا يزال جمهور الأهلي يتذكر ما فعله الفريق أمام النجم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017، عندما انتصر بستة أهداف لهدفين.
🔥 كان اللقاء أقيم في ملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية، وشهد تسجيل وليد آزارو لهاتريك، لكن آزارو لن يكون مع الفريق الآن فقد تم تقديمه بالفعل لجمهور نادي الاتفاق السعودي بعد إعارته لمدة 6 أشهر من الأهلي.
🇨🇭 يعول المدرب السويسري رينيه فايلر على خبرات وقدرات لاعبيه ويأتي في مقدمتهم على “معلول وحسين الشحات والحارس محمد الشناوي” من أجل تحقيق الفوز على ‏ليتوال الليلة للهروب من الحسابات المُعقدة فى الجولة الأخيرة وضمان بطاقة الصعود، كما أن العملاق المصري لديه رغبة فى الثأر من الضيوف الذين فازوا على الشياطين الحمر بهدف نظيف بالجولة الأولى فى رادس.
🇪🇸 على الجانب الآخر يدخل النجم الساحلي تحت قيادة مدرب الأهلي الأسبق، الإسباني خوان كارلوس جاريدو، هذه المباراة متصدرًا لجدول ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني الهلال السوداني، حيث حقق الفوز في 3 مباريات وخسر مرة واحدة على ملعب رادس أمام الهلال.
🇹🇳 يسعي الفريق التونسي إلى تحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ8 أو على الأقل عدم الخسارة والخروج بنقطة واحدة من المباراة وتحقيق الفوز على فريق بلاتنيوم في الجولة الأخيرة يضمن تأهله متصدرًا للمجموعة.
بعد قليل تأتيكم التشكيلتين..قومو بتحديث الصفحة قبل موعد المباراة بساعة واحدة، وأثناء المباراة عليكم تحديث الصفحة كل 30 ثانية.
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