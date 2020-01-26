Advertisements
Advertisements
Advertisements

«يلا شووت» Ahly Today مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر Champions League كورة جول ONLINE رابط ماتش الاهلي LIVE

الأحد 26/يناير/2020 - 07:49 م
Advertisements
مشاهدة مباراة الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي
Advertisements
بث مباشر لاستضافة الأهلي المصري لفريق النجم الساحلي التونسي في أهم مباريات اليوم الأحد 26-1-2020 لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الثانية في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، بإدارة من الحكم الجنوب أفريقى “فيكتور جوميز”.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1 ، ستنطلق في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على “ستاد السلام”.

يدخل الأهلى المباراة مُحتلاً المركز الثالث برصيد 7 نقاط من الفوز على الهلال السوداني في القاهرة والفوز على بلاتنيوم في الذهاب والتعادل معه في العودة.

ويغيب عن صفوف النادي الأهلي الليلة للإصابة وعدم الجهازية البدنية الجناح الدولي المصري رمضان صبحي والمدافع سعد سمير ولاعب خط الوسط حمدي فتحي والظهير الأيسر محمود وحيد.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا كوره مباشر الاهلي يلا كورة الاهلي يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت الاهلي بث مباشر هدف صلاح نتيجة مباراة الاهلي والنجم الساحلي نتيجة مباراة الاهلي ملخص مباراة الاهلي مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي مشاهدة مباراة الاهلي اليوم كورة لايف الاهلي قناة مفتوحة مباراة الاهلي رابط بي ان سبورت الاهلي دوري ابطال افريقيا تغطية مباشرة الاهلي تابع لايف الاهلي بي ان سبورت بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر الاهلي والنجم الساحلي اهداف مباراة الاهلي اليوم

أخبار تهمك

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ يوم

بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وتونس في نهائي كأس أفريقيا لكرة اليد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

منذ حوالي 9 ساعات

بالتفاصيل.. عرض أوروبي على مائدة صالح جمعة للرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

‫القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والنجم‬‎ بدوري أبطال أفريقيا.. قناة مجانية مفتوحة اعرف ترددها

منذ ثلث ساعة

كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي KORA LIVE يوتيوب مباراة الاهلي اليوم Ahly live

منذ أقل من نصف ساعة

فيروس كورونا يهدد سوق المحمول في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

كارثة.. فيروس كورونا يغزو إفريقيا ويسجل أول حالة إصابة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ 36 دقيقة

كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد شروزبرى تاون فى كأس الاتحاد الإنجليزى اليوم الأحد 26-1-2020 والقنوات الناقلة

منذ ساعة

برشلونة يفتح الباب أمام باريس سان جيرمان لضم صفقة كبرى

منذ أقل من ساعة

الآن بث مباشر .. مشاهدة مباراة مصر وتونس كرة اليد اليوم الأحد 26/01/2020 نهائي بطولة افريقيا لليد live

منذ ساعتين و 26 دقيقة

فايلر يجهض أحلام أليو بادجي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي

منذ حوالي 6 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد شروزبرى تاون فى كأس الاتحاد الإنجليزى اليوم الأحد 26-1-2020 والقنوات الناقلة

منذ ساعة

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ يوم

live| كرة يد مباشر مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد hd

منذ ساعتين و 23 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:32 م

الآن بث مباشر .. مشاهدة مباراة مصر وتونس كرة اليد اليوم الأحد 26/01/2020 نهائي بطولة افريقيا لليد live

live| كرة يد مباشر مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد hd

05:35 م

بالتفاصيل.. عرض أوروبي على مائدة صالح جمعة للرحيل عن الأهلي

06:51 م

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد شروزبرى تاون فى كأس الاتحاد الإنجليزى اليوم الأحد 26-1-2020 والقنوات الناقلة

06:57 م

فايلر يجهض أحلام أليو بادجي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي

01:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status