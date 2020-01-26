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الملك سلمان يرعى ختام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الرابعة

الأحد 26/يناير/2020 - 07:42 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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رعى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالصياهد الجنوبية للدهناء، اليوم، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الرابعة.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر المهرجان، كان في استقباله الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل.

إثر ذلك، استقبل خادم الحرمين الشريفين، كلا من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة ممثل ملك مملكة البحرين، والشيخ سعد محمد السعدي وزير الشؤون الرياضية لسلطنة عمان، والشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، والشيخ مبارك بن خليفة آل ثاني، والشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني، والشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، والشيخ خالد بن خليفة آل ثاني.

عقب ذلك، توجه خادم الحرمين الشريفين، وضيوف المهرجان، إلى المنصة الرئيسة للحفل، حيث عزف السلام الملكي.

ثم بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

بعد ذلك، ألقى رئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف العام على المهرجان فهد بن فلاح بن حثلين كلمة ثمن فيها رعاية وتشريف خادم الحرمين الشريفين لحفل ختام المهرجان في نسخته الرابعة، مؤكدا أن نجاح النسخة الحالية ثمرة من ثمار الأمر السامي بإنشاء نادٍ للإبل الذي جمع ونظم ملاك الإبل والمعتنين بها تحت إشراف الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل، الذي يقدم كل ما من شأنه نجاح نادي الإبل وتطويره.

وقال: "بات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وجهة لكل الملاك داخل حدود وطننا الحبيب، بل تعداه ليجمع أشقاءنا في الخليج والوطن العربي، وطموحاتنا تتعالى بدعمكم وتوجيهكم، ليكون هذا التجمع الكبير مقصداً لكل المهتمين بهذا الموروث التاريخي في جميع أنحاء العالم".

ورفع ابن حثلين الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، لقبوله إطلاق أسماء (بيرق المؤسس) و(سيف الملك) و(شلفا ولي العهد ) على جوائز المهرجان.

وأشار إلى أن هذه الأسماء أعطت وهجاً كبيراً للمسابقات التي أطلقت عليها، وأوجدت الرغبة الكبيرة لدى ملاك الإبل للمشاركة في مسابقات المهرجان، حيث أصبحوا يتنافسون لتعزيز ملكياتهم بأجود الأنواع، وهو أمر أنعش قطاع الإبل بشكل كبير وملموس.

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الكلمات المفتاحية

مهرجان الملك عبد العزيز مهرجان الابل الهر الملك سلمان

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