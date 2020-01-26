الشوط الثاني شاهد.. مصر 15 - 11 تونس في نهائي أمم أفريقيا لليد.. live hd stream

قدم لكم تغطية مباشرة لمواجهة مصر وتونس في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد، المقررة في تمام السابعة مساء على صالة قصر الرياضة برادس.





وتأهل المنتخب المصري على حساب شقيقه الجزائري بالفوز 30 -27 فيما سحقت تونس أنجولا 39-23 .





وتمنح هذه البطولة بطلها بطاقة تأهل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020، فيما يخوض صاحب المركز الثاني تصفيات مؤهلة.





ملخص الشوط الاول





بداية سريعة من الفريقين، وتقدم أول للمنتخب التونسي ثم تعادل سريع للمنتخب المصري عن طريق سند.





ووسع المنتخب التونسي الفارق إلى هدفين بعد مرور 6 دقائق ليتقدم في النتيجة 4-2.





وسجل المنتخب المصري أول ثلاث أهداف له عن طريق محمد سند منهم هدفين من الجانب الأيمن وهدف من رمية جزائية.





وقام الحكم الأسباني بمنح أحمد خيري إيقاف دقيقتين في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول، وبالرغم من الإيقاف لكن منتخب مصر نجح في إدراك التعادل عند النتيجة 5-5.





وتقدمت مصر للمرة الأول في المباراة عند الدقيقة الـ11 بعد ما أحرز سند الهدف السادس لمصر، ووسع المنتخب الفارق مع المنتخب التونسي الى 3 أهداف لتصبح النتيجة 8-5.





وواصل المنتخب المصري تفوقه ووسع الفارق الى 4 أهداف، لتصبح النتيجة 10-6، وبالرغم من محاولات توتس لتقليل الفارق لكن سند ورفاقه حافظوا على فارق الـ3 أهداف





وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، قللت تونس الفارق في النتيجة من 3 أهداف إلى هدف واحد لتصبح النتيجة 12-11 لصالح مصر.





ونجحت مصر في إنهاء الشوط الاول لصالحها بفارق 4 أهداف مع الثواني الاخيرة بفضل هدف صاروخي ليحيي الدرع مع الثواني الأخيرة، لينتهي الشوط بنتيجة 15-11.





وشهد الشوط الأول تألق رائع للاعبنا الجناح الأيمن محمد سند الذي سجل أكثر من 6 أهداف خلال أحداث الشوط الأول.