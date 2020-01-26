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Live بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا Ahly Today

الأحد 26/يناير/2020 - 07:44 م
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مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي
مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي
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رابط مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي اليوم الأحد 26 يناير yalla kora
Yalla shoot plus، شاهد مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي في دوري أبطال أفريقيا، بث حي ومباشر لمباراة النجم الساحلي والأهلي يلا كورة، متابعة الأهلي والنجم الساحلي يلا شوت، شاهد مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي اليوم كوول كورة، متابعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا اليوم دوري بلس، رابط مشاهدة لقاء الأهلي والنجم الساحلي، تابع مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم، شاهد مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم، تابع مباراة الأهلي اليوم في دوري الأبطال.
Cool kora، يستضيف الأهلي اليوم نظيره النجم الساحلي التونسي في مباراة مرتقبة في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب السلام.
ولا بديل سوى الفوز أمام النادي الأهلي yalla shoot لكي يحافظ على آماله في التأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة برصيد 7 نقاط خلف كلاً من الهلال السوداني والنجم الساحلي متصدري المجموعة.
Dawri plus، تبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، 23:00 بتوقيت أبو ظبي، 20:00 بتوقيت تونس، 19:00 بتوقيت جرينتش، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة على قناة بي إن سبورتس الأولى، ويعلق عليها خليل البلوشي.
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Kora star، من المتوقع أن يعتمد السويسري رينيه فايلر على الأسماء التالية لمواجهة النجم الساحلي.
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – أيمن أشرف – أحمد فتحي.
خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا – جونيور أجاي – حسين الشحات.


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