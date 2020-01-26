بث مباشر live .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 26/1 بدوري أبطال إفريقيا

ينتظر عشاق كرة القدم الإفريقية قمة مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، عندما يستضيف ستاد السلام اليوم مباراة قوية وحاسمة تجمع بين النادي الأهلي صاحب الأرض والجمهور ونظيره النجم الساحلى التونسي، فى لقاء سيقوده الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز YALLA SHOOT، يمكنكم متابعة بث مباراة الاهلي والنجم الساحلي KOORA STAR عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الاهلى اليوم KOORA STAR، ويتطلع الاهلى لحسم امر الصعود بالفوز على النجم الساحلى اليوم KOORA GOAL.

كورة ستار شاهد مباراة الاهلي والنجم الساحلي التونسي اليوم، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الاهلي والنجم الساحلي YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الاهلى اليوم امام النجم الساحلى التونسي KOORA STAR، وكان الاهلى قد تعادل اللقاء الماضي امام بلاتنيوم الزيمبابوي بهدف لكل فريق بينما فاز النجم على الهلال السوداني، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الاهلى والنجم الساحلي التونسي KOORA STAR.

سيذاع لقاء الأهلي والنجم الساحلي التونسي اليوم على قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، وعلى تايم سبورتس التردد الأرضي فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الاهلى والنجم الساحلي التونسي KOORA LIVE.

ترتيب المجموعة قبل مباراة الأهلي والنجم الساحلي

الهلال السوداني 9 نقاط

النجم الساحلى التونسي 9 نقاط

الاهلي المصري 7 نقاط

بلاتنيوم الزيمبابوي نقطة







