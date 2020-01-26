تفوق أبناء غارب وتعادل المتصدر وناصر بنى سويف بالقسم الثالث



أنتهت اليوم خمس مباريات بمنافسات الجولة السادسة عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر ، والتى تشهد متابعة واهتمام كبيرين من الجمهور السويفى والفيومى خاصة فى ظل صراع المنافسة على الصعود أو الهروب من منطقة الخطر.



سمسطا الرياضى تعادل أمام ضيفه طامية فى مواجهة قوية بنتيجة 1/1 وسعى على حسن المدير الفنى لسمسطا لخطف الثلاث نقاط والابتعاد بصدارة المجموعة خاصة فى ظل امتلاك الفريق للعديد من العناصر المميزة ، فيما نجح اكرامى عبد العزيز المدير الفنى لطامية فى خطف نقطة لصالح فريقه الفيومى.



فيما شهدت مباراة مطرطارس أمام مضيفه ابشواى فى لقاء أبناء الفيوم إستمرار المشاحنات والإشتباكات والإعتداءات التى طالت طاقم تحكيم المباراة ، وكان ابشواى قد نجح فى إحراز هدف المباراة الوحيد لينتهى اللقاء بتلك النتيجة.



وخسر سنورس أمام مضيفه رأس غارب بالبحر الأحمر فى مباراة هامة للفريقان بنتيجة 1/2 ، لينجح أبناء غارب فى حصد ثلاث نقاط مهمة للمنافسة على التواجد بالمربع الذهبي .



كما خسر ببا الرياضى مباراته امام نظيره عاملين غارب بهدف نظيف، فيما تعادل اطسا أمام مضيفه ناصر بنى سويف بنتيجة 2/2 بمباراة قوية وحماسية شهدت تفوق كبير لأبناء ناصر بنى سويف، وجاءت أهداف ناصر بنى سويف عن طريق الثنائى عمرو زكريا واسلام رمضان، وشهدت المباراة طرد أحد لاعبي اطسا فيما تغاضى حكم اللقاء عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح ناصر بنى سويف نتيجة شد مدافع اطسا لمهاجم ناصر بنى سويف.



وتقام مباراة وحيدة تجمع فريقى أبو كساة مع ضيفه الواسطى الرياضى غدا بملعب ابو كساة بالفيوم، ولن يلعب مركز شباب الفيوم بتلك الجولة.



ترتيب جدول المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث



1 - سمسطا 26 نقطة

2 - رأس غارب 24 نقطة

3 - الواسطى 23 نقطة

4 - عاملين غارب 22 نقطة

5 - مطرطارس 22 نقطة

6 - طامية 22 نقطة

7 - أبو كساة 21 نقطة

8 - ساحة الفيوم 19 نقطة

9 - اطسا 20 نقطة

10 - سنورس 14 نقطة

11- ناصر بنى سويف 14 نقطة

12- ابشواى 12 نقطة

13 - ببا الرياضى 6 نقاط