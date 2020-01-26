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الجيش السوري على مشارف مدينة معرة النعمان بعد تطهير بلدة "معرشورين"

الأحد 26/يناير/2020 - 07:35 م
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وحدات من الجيش السوري
وحدات من الجيش السوري
الفجر
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أفاد ناشطون، مساء اليوم الأحد، بأن "الجيش السوري على مشارف مدينة معرة النعمان، بعد سيطرته على بلدة معرشورين في ريف إدلب الجنوبي الشرقي"، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكانت وحدات من الجيس السوري، قد حررت مساء أمس السبت، بلدة "معرشمشة" الواقعة شرق مدينة معرة النعمان بعد أن طردت الجماعات المسلحة الإرهابية منها.

هذا وجاء قبل عملية تقدم الجيش السوري نحو بلدة "معرشمشة"، تمهيداً نارياً كثيفاً؛ حيث تمكنت قوات الاقتحام في الجيش السوري من الدخول الى البلدة والسيطرة عليها بشكل كامل، وهناك أمتاراً قليلة باتت تفصل بين وحدات الجيش السوري عن الدخول إلى الأحياء الشرقية لمدينة معرة النعمان.

وأكد مصدر ميداني، على أن الطيران الحربي استهدف أرتالاً كانت في طريقها لمؤازرة الجماعات المسلحة عبر محور الطريق الدولي دمشق حلب بالقرب من بلدة الحامدية، ما أسفر عن تدمير عدة آليات ومصفحات.

وتقع بلدة "معرشمشة" إلى الشمال الغربي من بلدة معرشمارين، التي حررها الجيش السوري مساء يوم أمس الجمعة، وإلى الغرب من بلدة تلمنس التي طهرها من مسلحي جبهة النصرة مساء اليوم.

وتتصل الأحياء الشمالية لبلدة "معرشمشة" مع الأحياء الشرقية لمدينة معرة النعمان عبر معسكر "وادي الضيف" الذي يقع إلى الشرق من الملعب البلدي لكرة القدم، ونادي معرة النعمان الرياضي.

وكان الجيش السوري تمكن في وقت سابق من مساء أمس، من السيطرة على بلدة "تلمنس" الإستراتيجية الواقعة على تخوم المزارع الشرقية لمدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بعد معارك عنيفة مع مسلحي "هيئة تحرير الشام".

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الكلمات المفتاحية

معرشورين معرة النعمان الجيش السوري

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