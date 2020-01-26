Advertisements
Advertisements
Advertisements

فوز نجع حمادي وشعب قوص بالقسم الرابع بقنا

الأحد 26/يناير/2020 - 07:39 م
Advertisements
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
Advertisements

انطلقت اليوم الأحد، منافسات الجولة السابعة لدوري القسم الرابع بقنا، والتي شهدت غزارة تهديفية لفريقي مركز شباب نجع حمادي، ونادي الشعب بقوص.

واسفرت نتائج الجولة، عن فوز فريق مركز شباب نجع حمادي، على نظيره فريق نادي العمال بقنا، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاخير.
ليرتفع رصيد نجع حمادي للنقطة 13 يحتل بها المركز الثاني بجدول المسابقة، فيما تجمد رصيد نادي العمال بقنا، عند نقطة واحدة، بالمركز الاخير.

وعلى ملعب نادي قفط، واصل فريق نادي الشعب بقوص سلسلة انتصاراته، وحقق فوز هام على شقيقه فريق نادي السكر بقوص، برباعية مقابل هدف.

ليرتفع رصيد نادي الشعب بقوص عمد15 نقطة بالمركز الأول للمجموعة، فيما تجمد رصيد نادي السكر بقوص عند 7 نقاط بالمركز الثالث.

وياتي ترتيب جدول البطولة قبل الجولة السابعة كالاتي:

1_ شعب قوص15نقطة
2_نجع حمادي 13 نقطة
3_شعب قوص 7 نقاط
4_ شباب دشنا 4 نقاط
5_عمال قنا نقطة وحيدة
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

منذ حوالي 9 ساعات

كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي KORA LIVE يوتيوب مباراة الاهلي اليوم Ahly live

منذ أقل من نصف ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ 37 دقيقة

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ يوم

live| كرة يد مباشر مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد hd

منذ ساعتين و 24 دقيقة

برشلونة يفتح الباب أمام باريس سان جيرمان لضم صفقة كبرى

منذ أقل من ساعة

كارثة.. فيروس كورونا يغزو إفريقيا ويسجل أول حالة إصابة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وتونس في نهائي كأس أفريقيا لكرة اليد

منذ ساعة الا ربع

كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد شروزبرى تاون فى كأس الاتحاد الإنجليزى اليوم الأحد 26-1-2020 والقنوات الناقلة

منذ ساعة

‫القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والنجم‬‎ بدوري أبطال أفريقيا.. قناة مجانية مفتوحة اعرف ترددها

منذ ثلث ساعة

بالتفاصيل.. عرض أوروبي على مائدة صالح جمعة للرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

فايلر يجهض أحلام أليو بادجي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ يوم

الآن بث مباشر .. مشاهدة مباراة مصر وتونس كرة اليد اليوم الأحد 26/01/2020 نهائي بطولة افريقيا لليد live

منذ ساعتين و 27 دقيقة

فيروس كورونا يهدد سوق المحمول في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد شروزبرى تاون فى كأس الاتحاد الإنجليزى اليوم الأحد 26-1-2020 والقنوات الناقلة

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:32 م

الآن بث مباشر .. مشاهدة مباراة مصر وتونس كرة اليد اليوم الأحد 26/01/2020 نهائي بطولة افريقيا لليد live

live| كرة يد مباشر مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد hd

05:35 م

بالتفاصيل.. عرض أوروبي على مائدة صالح جمعة للرحيل عن الأهلي

06:51 م

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد شروزبرى تاون فى كأس الاتحاد الإنجليزى اليوم الأحد 26-1-2020 والقنوات الناقلة

06:57 م

فايلر يجهض أحلام أليو بادجي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي

01:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status