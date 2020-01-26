فوز نجع حمادي وشعب قوص بالقسم الرابع بقنا



انطلقت اليوم الأحد، منافسات الجولة السابعة لدوري القسم الرابع بقنا، والتي شهدت غزارة تهديفية لفريقي مركز شباب نجع حمادي، ونادي الشعب بقوص.



واسفرت نتائج الجولة، عن فوز فريق مركز شباب نجع حمادي، على نظيره فريق نادي العمال بقنا، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاخير.

ليرتفع رصيد نجع حمادي للنقطة 13 يحتل بها المركز الثاني بجدول المسابقة، فيما تجمد رصيد نادي العمال بقنا، عند نقطة واحدة، بالمركز الاخير.



وعلى ملعب نادي قفط، واصل فريق نادي الشعب بقوص سلسلة انتصاراته، وحقق فوز هام على شقيقه فريق نادي السكر بقوص، برباعية مقابل هدف.



ليرتفع رصيد نادي الشعب بقوص عمد15 نقطة بالمركز الأول للمجموعة، فيما تجمد رصيد نادي السكر بقوص عند 7 نقاط بالمركز الثالث.



وياتي ترتيب جدول البطولة قبل الجولة السابعة كالاتي:



1_ شعب قوص15نقطة

2_نجع حمادي 13 نقطة

3_شعب قوص 7 نقاط

4_ شباب دشنا 4 نقاط

5_عمال قنا نقطة وحيدة