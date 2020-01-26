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القسم الثالث.. تعادل قنا شباب البلينا سلبيا في ختام الجولة 14 للمجموعة الثانية

الأحد 26/يناير/2020 - 07:37 م
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بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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اختتمت اليوم الاحد، منافسات الجولة 14 للمجموعة الثانية بدوري القسم الثالث، والتي شهدت خوض مبارتان، بمواجهة فريق نادي قنا، أمام مركز شباب البلينا، بملعب الاول، وقوص أمام مكة المكرمة.

واسفرت نتائج اليوم الأحد، عن تعادل فريق نادي قنا، أمام فريق مركز شباب البلينا بدون أهداف، في مباراة درماتيكية، بعد أن اهدر فريق نادي قنا لركلة جزاء، فضلا عن اهدارهم لكثير من الفرص المؤكدة.

وفي اللقاء الثاني، فصل التعادل الايجابي، بهدفين لكل فريق، نتيجة لقاء فريق نادي قوص، أمام نظيره فريق نادي مكة المكرمة، التي جمعت بينهما بملعب فوص.

وكانت نتائج مباريات الجولة التي أقيمت امس السبت، اسفرت نتائجها، عن تعادل فريق نادي المراغة، امام نظيره فريق نادي البداري بهدف لكل فريق، ليرتفع رصيد المراغة عند 22 نقطة، فيما ارتفع رصيد البداري عند 23 نقطة.

وفي اللقاء الثاني، نجح فريق شبان المراغة، في تحقيق الفوز خارج ملعبه، على نظيره فريق نجوع مازن، بثنائية نظيفة، ليرفع رصيده للنقطة 31 نقطة، مساويا مع نادى قنا صاحب الصدارة، والذي يواجه فريق مركز شباب البلينا، في ختام مواجهات الجولة، فيما تجمد رصيد نجوع مازن عند النقطة 11 بالمركز الثاني عشر.

وعلى ملعب اهلي المنشأة، حقق صاحب الأرض فوزا صعبا على ضيفه مركز شباب سوهاج بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيد اهلي المنشأة عند النقطة13، فيما تجمد رصيد شباب سوهاج عند النقطة 20.

فيما حقق فريق نادي قفط فوزا كبيرا على نظيره فريق نادي اخميم برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاخير، ليرفع نادي قفط رصيده للنقطة 28 بالمركز الثالث، ويتجمد رصيد اخميم عند 19 نقطة.

ترتيب المجموعة الثانية بالقسم الثالث

1_نادي قنا 32 نقطة
2_شبان المراغة 31نقطة
3_نادي قفط 28 نقطة
4_نادي البداري 23نقطة
5_نادي المراغة22 نقطة
6_شباب سوهاج 20 نقطة
7_ نادي اخميم 19 نقطة
8_شباب البلينا 16 نقطة
9_ اهلي المنشاة 13 نقاط
10_مكة المكرمة 11 نقاط
11_نجوع مازن 9 نقاط
12_نادي قوص 8 نقاط
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