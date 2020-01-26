كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي KORA LIVE يوتيوب مباراة الاهلي اليوم Ahly live

تفاصيل مباراة الأهلي النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف النادي الأهلي المصري اليوم على غستاد القاهرة الدولي نظيره النجم الساحلي التونسي، ويسعى النادي الأهلي لتحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعد غيابها عن خزائن الفريق لسنوات طويلة، حيث نجح المارد الأحمر للوصول إلى النهائي خلال موسمي 2017 و2018 ولكنه خسر اللقب أمام فريقي الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.





وتضم قائمة الأهلي لمواجهة النجم الساحلي 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.





موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة وفلسطين بما يوافق الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة عبر باقة قنوات “بي إن سبورت الرياضية” من خلال قناتها “beIN Sports HD1” بتعليق خليل البلوشي.







