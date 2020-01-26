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وزير الخارجية الإماراتي يزور الجزائر للتباحث حول ليبيا.. الإثنين

الأحد 26/يناير/2020 - 07:26 م
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وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد
الفجر
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أفادت وزارة الخارجية الجزائرية، مساء اليوم الأحد، بأن "وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، سيزور الجزائر يوم غدًا الإثنين".

وأصدرت الخارجية الجزائرية، بيانًا، قالت فيها: "يقوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بزيارة عمل إلى دولة الجزائر غدًا الاثنين".

وسيعقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، جلسة مباحثات مع نظيره الجزائري صبري بوقدوم.

ونقل تلفزيون "النهار" الجزائري عن الوزارة، أن الزيارة تشكل فرصة للوزيرين الإماراتي والجزائري للتباحث "حول المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في ليبيا على ضوء التطورات الأخيرة التي يشهدها هذا البلد الجار، وسعي الجزائر والأطراف الدولية الفاعلة لإيجاد حل سياسي يضع حدا للأزمة الليبية عبر الحوار الشامل بين الأطراف الليبية بعيدا عن أي تدخل أجنبي".

ويحظى وزير الخارجية الإماراتي باستقبال من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

ويذكر أن العاصمة الألمانية، استضافت يوم الأحد الماضي، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات "الليبية- الليبية" التي جرت مؤخرا في العاصمة الروسية (موسكو)، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وشارك في اجتماع برلين، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

وأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.

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الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية الإماراتي ليبيا الجزائر

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