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كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE ماتش الاهلي HD

الأحد 26/يناير/2020 - 07:27 م
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مشاهدة مباراة الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي
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الأهلي والنجم الساحلي، لقاء ضمن دوري أبطال إفريقيا 2019 – 2020 ،ذلك مساء يوم الاحد 26 يناير 2020 في اياب دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، والجدير بالذكر ان مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز النجم الساحلي بنتيجة 1-0 ويحل النجم الساحلي ثاني المجموعة بعد فوز الهلال السوداني على بلاتينيوم حيث يحتاج النجم الساحلي على الأقل الى تعادل من أجل تصدر مجمعته، بينما على الجانب الأخر يحل الأهل ثالث المجموعة برصيد سبعة نقاط ولابديل عن الفوز الليلة من أجل ضمان فرصة له في التأهل للأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 تفاصيل مباراة الأهلي النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا
يستضيف النادي الأهلي المصري اليوم على غستاد القاهرة الدولي نظيره النجم الساحلي التونسي، ويسعى النادي الأهلي لتحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعد غيابها عن خزائن الفريق لسنوات طويلة، حيث نجح المارد الأحمر للوصول إلى النهائي خلال موسمي 2017 و2018 ولكنه خسر اللقب أمام فريقي الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.

وتضم قائمة الأهلي لمواجهة النجم الساحلي 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي والقنوات الناقلة
تنطلق مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة وفلسطين بما يوافق الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة عبر باقة قنوات “بي إن سبورت الرياضية” من خلال قناتها  “beIN Sports HD1” بتعليق خليل البلوشي.


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