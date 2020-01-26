بشكتاش يخسر أمام جوزتبه في الدوري التركي

ضاعف جوزتبه محنة فريق بشكتاش في الدوري التركي لكرة القدم هذا الموسم وتغلب عليه 2 / 1 اليوم الأحد في المرحلة التاسعة عشرة من المسابقة والتي شهدت غياب محمد النني للإيفاف بسبب تراكم البطاقات.





وعزز جوزتبه موقعه في المركز الثامن بجدول المسابقة حيث رفع رصيده إلى 29 نقطة مقلصا الفارق مع بشكتاش صاحب المركز السابع إلى نقطة واحدة.





ومني بشكتاش اليوم بالهزيمة الثانية على التوالي والرابعة له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.





وجاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول من المباراة حيث سجل خليل أكبونار وسيلسو بورجيس هدفي جوزتبه في الدقيقتين 25 و45 وسجل بوراك يلماز الهدف الوحيد لبشكتاش من ضربة جزاء في الدقيقة 38 .





واستعاد أنطاليا سبور نغمة الانتصارات في الدوري التركي وحقق انتصاره الأول بالمسابقة منذ نحو أربعة شهور بالفوز الكبير 3 / صفر على مضيفه دينزلي سبور.





وحسم أنطاليا سبور الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما آديس جاهوفيتش مهاجم مقدونيا الشمالية والمهاجم النيجيري بول موكايرو في الدقيقتين 27 و40 .





وفي الشوط الثاني ، عزز الفريق انتصاره بالهدف الذي سجله المهاجم الأرجنتيني بلانكو ليشوك في الدقيقة 57 .





والفوز هو الأول لأنطاليا سبور في آخر 12 مباراة خاضها في المسابقة حيث كان آخر فوز سابق له في البطولة عندما تغلب على مضيفه فناربخشة 1 / صفر في الرابع من أكتوبر الماضي.





ورفع الفريق رصيده إلى 17 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس عشر وتجمد رصيد دينزلي سبور عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر حيث مني اليوم بالهزيمة الثانية على التوالي وهي الثالثة له مقابل تعادل واحد في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.