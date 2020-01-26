Advertisements
Advertisements
Advertisements

نهضة بركان يكتسح إيزاي البنيني بخماسية في الكونفدرالية

الأحد 26/يناير/2020 - 07:26 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
صعد نهضة بركان المغربي لدور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، عقب فوزه الكبير 5 / 1 على مضيفه إيزاي البنيني اليوم الأحد في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) لمنافسات المجموعة الثالثة بالمسابقة القارية، التي شهدت فوز زاناكو الزامبي 2 / 1 على ضيفه موتيما بيمبي من الكونغو الديمقراطية.

واحتفظ بركان بصدارته للمجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط، متفوقا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه زاناكو، فيما احتل موتيما بيمبي المركز الثالث بسبع نقاط، وظل إيزاي قابعا في مؤخرة الترتيب بنقطة واحدة.

وعاقب بركان منافسه البنيني على تقدمه بهدف مبكر أحرزه إيريك سيوا في الثواني الأولى من المباراة، بعدما رد بخمسة أهداف دفعة واحدة.

وأحرز علاءالدين أجاراي هدف التعادل لنهضة بركان في الدقيقة 30، ثم أضاف حمدي لعشير الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وواصل أجاراي تألقه بعدما أحرز الهدفين الثالث والرابع لبركان في الدقيقتين 41 و53، فيما اختتم محمد عزيز مهرجان الأهداف المغربية، بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة 75.

يذكر أن صاحبي المركزين الأول والثاني سوف يتأهلان لدور الثمانية في البطولة.
Advertisements

أخبار تهمك

كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد شروزبرى تاون فى كأس الاتحاد الإنجليزى اليوم الأحد 26-1-2020 والقنوات الناقلة

منذ ساعة

برشلونة يفتح الباب أمام باريس سان جيرمان لضم صفقة كبرى

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

live| كرة يد مباشر مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد hd

منذ ساعتين و 20 دقيقة

فايلر يجهض أحلام أليو بادجي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ 33 دقيقة

‫القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والنجم‬‎ بدوري أبطال أفريقيا.. قناة مجانية مفتوحة اعرف ترددها

منذ 17 دقيقة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد شروزبرى تاون فى كأس الاتحاد الإنجليزى اليوم الأحد 26-1-2020 والقنوات الناقلة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

منذ حوالي 9 ساعات

بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وتونس في نهائي كأس أفريقيا لكرة اليد

منذ 43 دقيقة

بالتفاصيل.. عرض أوروبي على مائدة صالح جمعة للرحيل عن الأهلي

منذ ساعة

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ يوم

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ يوم

الآن بث مباشر .. مشاهدة مباراة مصر وتونس كرة اليد اليوم الأحد 26/01/2020 نهائي بطولة افريقيا لليد live

منذ ساعتين و 23 دقيقة

كارثة.. فيروس كورونا يغزو إفريقيا ويسجل أول حالة إصابة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

فيروس كورونا يهدد سوق المحمول في مصر

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:32 م

الآن بث مباشر .. مشاهدة مباراة مصر وتونس كرة اليد اليوم الأحد 26/01/2020 نهائي بطولة افريقيا لليد live

live| كرة يد مباشر مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد hd

05:35 م

بالتفاصيل.. عرض أوروبي على مائدة صالح جمعة للرحيل عن الأهلي

06:51 م

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد شروزبرى تاون فى كأس الاتحاد الإنجليزى اليوم الأحد 26-1-2020 والقنوات الناقلة

06:57 م

فايلر يجهض أحلام أليو بادجي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي

01:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status