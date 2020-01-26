نهضة بركان يكتسح إيزاي البنيني بخماسية في الكونفدرالية

صعد نهضة بركان المغربي لدور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، عقب فوزه الكبير 5 / 1 على مضيفه إيزاي البنيني اليوم الأحد في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) لمنافسات المجموعة الثالثة بالمسابقة القارية، التي شهدت فوز زاناكو الزامبي 2 / 1 على ضيفه موتيما بيمبي من الكونغو الديمقراطية.





واحتفظ بركان بصدارته للمجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط، متفوقا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه زاناكو، فيما احتل موتيما بيمبي المركز الثالث بسبع نقاط، وظل إيزاي قابعا في مؤخرة الترتيب بنقطة واحدة.





وعاقب بركان منافسه البنيني على تقدمه بهدف مبكر أحرزه إيريك سيوا في الثواني الأولى من المباراة، بعدما رد بخمسة أهداف دفعة واحدة.





وأحرز علاءالدين أجاراي هدف التعادل لنهضة بركان في الدقيقة 30، ثم أضاف حمدي لعشير الهدف الثاني في الدقيقة 36.





وواصل أجاراي تألقه بعدما أحرز الهدفين الثالث والرابع لبركان في الدقيقتين 41 و53، فيما اختتم محمد عزيز مهرجان الأهداف المغربية، بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة 75.





يذكر أن صاحبي المركزين الأول والثاني سوف يتأهلان لدور الثمانية في البطولة.