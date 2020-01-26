يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأحد 26-1-2020"، في عمان والبورصات العالمية والعملة الوطنية الريال العماني و الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب الأحد 26-1-2020 في عمان

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 13.53 ريال عماني ، والذهب "عيار21"، 15.79 ريال عماني، وسعر "عيار 24" 18.04 ريال عماني .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 9.02 ريال عماني للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء في عمان .



وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في عمان في الأيام السابقة في السوق العماني .





اسعار الذهب الأحد 26-1-2020 في عمان

دولار أمريكي سعر الذهب بـ ريال عماني عيار الذهب 46.86 18.04 اسعار الذهب عيار 24 42.96 16.54 سعر الذهب عيار 22 41.01 15.79 اسعار الذهب عيار 21 35.15 13.53 اسعار الذهب عيار 18 27.34 10.53 سعر الذهب عيار 14 23.43 9.02 سعر الذهب عيار 12 1.457 561.15 اسعار أوقية الذهب 328.04 126.31 اسعار جنيه الذهب 46.862 18.043 اسعار كيلو الذهب

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في عمان





اليوم عيار 14 عيار 18 عيار 21 عيار 24 26 يناير 10.61 13.64 15.91 18.19 25 يناير 10.61 13.64 15.91 18.19 24 يناير 10.61 13.64 15.91 18.18 23 يناير 10.65 13.69 15.98 18.26 22 يناير 10.58 13.60 15.87 18.13