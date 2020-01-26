الأنبا إرميا يستقبل المستشار الثقافي للسفارة الإيطالية بالقاهرة

استقبل الأنبا إرميا، الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالكنيسة القبطية، مساء اليوم الأحد، الدكتور دافيدى سكالماني، مدير المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة والمدير الإقليمي والمستشار الثقافي للسفارة الإيطالية بالقاهرة.



يأتي اللقاء في إطار دور المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في تعزيز العلاقات بين مصر وإيطاليا.



وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال شهر فبراير المقبل لبدء صوم يونان المقدس، والذي يصومه الأقباط على مدار ثلاثة أيام، ثم يعقبه فترة أسبوعين الصوم الكبير المقدس والذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيهم الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية.