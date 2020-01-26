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كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الاهلي LIVE Ahly

الأحد 26/يناير/2020 - 07:24 م
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مشاهدة مباراة الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي
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يستقبل الأهلي المصري (الوصيف 7 نقاط) ضيفه النجم الساحلي التونسي (المتصدر 9 نقاط) وعينه على تحقيق فوز ضروري لافتكاك قمة المجموعة الثانية قبل الدخول في الحسابات المعقدة للجولة السادسة الختامية من دور المجموعات.

من جهته، يسعى النجم الساحلي صاحب الريادة الخروج بنتيجة إيجابية قد تسمح له بضمان تذكرة العبور إلى ثمن النهائي، وسيكون أمام مواجهة صعبة ضد الأهلي الذي ينوي رد صاع الخسارة في تونس 1-0.

موعد مباراة الاهلي والنجم الساحلي سيكون يوم الأحد 26 يناير 2020 في تمام الساعة 22:00 بتوقيت الدوحة، و20:00 بتوقيت تونس و21:00 بتوقيت مصر، وسيعلق على اللقاء الزميل خليل البلوشي كما سيكون مسبوقاً باستوديو تحليلي ينطلق في تمام الساعة 21:00 بتوقيت الدوحة.

مباراة الاهلي والنجم الساحلي تشاهدونها في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS HD1.


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