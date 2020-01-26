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أصالة تشارك جمهورها كواليس تصوير كليب أغنيتها الجديد "شامخ"

الأحد 26/يناير/2020 - 07:47 م
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اصالة
اصالة
رشا عادل
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نشرت الفنانة أصالة، مقطع فيديو جديد لكواليس كليبها الجديد الذي يحمل اسم "شامخ"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت نصري، على مقطع الفيديو قائلة:"من كواليس تصوير فيديو شامخ".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة السورية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الأغنية جميلة جدًا يا صولا" وأضاف آخر "انتي والله الشامخة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"فيه أحلى من هيك كواليس".

ويذكر أن أصالة نصري، طرحت أغنية "شامخ"، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الخاصة، بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، الأغنية من كلمات الأمير بدر بن محمد، ومن ألحان عبد العزيز المعني.
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