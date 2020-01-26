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محمد هنيدي ورحلة العودة للمسرح في "٣ أيام في الساحل"

الأحد 26/يناير/2020 - 07:26 م
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محد هنيدي
محد هنيدي
شيماء يونس
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بعد فترة غياب طويلة عبر الفنان محمد هنيدي، عن سعادته بتقديمه مسرحية 3 أيام في الساحل، خلال حوار له مع أحد المواقع الصحفية.


وتحدث الفنان محمد هنيدي عن عودته للمسرح مرة أخري، أستجمع فيها ذكرياته فور صعوده على خشبة المسرح، وعبر عن أحساسه قائلا : " بتحول ببقي حد تاني وبسأل نفسي ليه غبت الفترة دي، وأستعدت الذكريات بالبروفات والسهر و حسيت أن فعلا رجعت بيتي تاني".

 

وتابع الفنانة الحديث بشكل عام عن المسرحية الجديدة قائلا: " أيام في الساحل تجربة مُجهدة والحمد لله ربنا أكرمنا بالنجاح وكان فيها شغل ونجوم كتير ومسئولية على المنتج  مجدي الهواري لأنه  اول اخراج مسرحي له وداخل تحدي والحمد لله نجحت، وبدأت وانتهت بالشكل اللأئق"


ومن ناحية أخرى صرح الفنان محمد هنيدي بعد عودته مرة أخري وبعد دخوله في أجواء المسرح من سهر وبروفات قائلا:" كان اتفاق بيني وبين نفسي ان كل سنة اعمل مسرحية، وأن المسرح كان واحشني، فكنت عايز اعمل كذا رواية وان شاء الله تعجب الناس".

وعبر عن أحساسة، لحظة دخوله على المسرح، بعد الأنقطاع الطويل وأستقبال الجمهور له :" كنت خايف وعامل حساب اول يوم اطلع للجمهور  واي حد مهما كان درجة النجومية قبل الدخول لخشبة المسرح، فيها خوف ورهبة".

وأضاف أن سعادته اكتملت بالعمل مع فريق العمل، متحديين العديد من الصعاب ليظهر للجمهور بشكل لائق، حيث ظهر مع نجوم لم يجمعهم العمل مسبقا على خشبة المسرح فهم :" بيومي فؤاد،  احمد فتحي،  ندا موسى، مها ابو عوف، سامية  الطرابلسي، ومجدي الهواري، و محمد محمود الذي شاركه في أعمال سابقه فن أرض النفاق و أمير البحار"

 وأنهي محمد هنيدي الحوار، حيث وضح أن هذا الزمن لا تدوم فيه الأعمال طويلا، وأن الجمهور يمل ويحتاج إلى كل جديد، وأضاف ألى أنه أستمتع بالعمل على هذة المسرحية.

ويذكر أن المسرحية عرضت سابقًا بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، المسرحية تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري، والجدير بالذكر أن أعمال محمد هنيدي المسرحية بدأت ب "عيب يا محترم، عصفور ودبور، محدش يقدر عليهم، عيلة محصلتش، الغفير، عايز اتجوزك، أبو زيد العسكري، الدكتور زعتر، الفضيحة، ضحك ولعب ومزيكا، البراشوت، العسكري الأخضر، حزمني يا، عائلة الفك المفترس، عفروتو، ألابندا، والنهاية بطرائيعو عام ٢٠٠٢".
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