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بث بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري اليوم 1/26 في كأس الاتحاد الإنجليزي

الأحد 26/يناير/2020 - 06:27 م
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مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري اليوم
الفجر الرياضي
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حقق ليفربول فوزاً صعباً خارج دياره على نظيره وولفرهامبتون بنتيجة (2/1)، ويسعد الريدز لخوض مباراة هامة بعيداً عن جماهيره أمام فريق شروزبري الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، وذلك في إطار منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري بث مباشر اليوم، والمقرر نقلها عبر قناة بي إن سبورت 2، وأسندت مهمة التعليق على أحداث المواجهة للمعلق سوار الذهب، وتنطلق صافرة البداية بتمام السابعة مساءً بتوقيت مصر.



زاد ليفربول حظوظه في حسم لقب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري بعد أن رفع رصيده للنقطة 67، ولم يتلقى زملاء محمد صلاح حتى الآن أي هزيمة منذ بداية الموسم الجاري، وتبتعد كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب بالصدارة بفارق 16 نقطة عن المنافس مانشستر سيتي، مع تبقي مواجهة وحيدة للفريق الأحمر.

خاض ليفربول الأسبوع الجاري مباراتين ضمن منافسات البريميرليج، كانت الأولى أمام مانشستر يونايتد بحساب الأسبوع الثالث والعشرون، ثم مع وولفرهامبتون بالجولة التي تتلوها.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام شروسبري:

حراسة المرمى: أدريان

الدفاع: ويليامز، ماتيب – لوفرين – لاعروشي

الوسط: جونز – آدم لالانا – نابي كيتا

الهجوم: مينامينو – إيليوت – أوريجي

القناة الناقلة المعلق المسابقة الموعد
BeIN SPORT HD2 سوار الذهب كأس الاتحاد الإنجليزي
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