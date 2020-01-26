الجيش اليمني يقتل عدد من الحوثيين بالجوف

تمكن الجيش اليمني، اليوم الأحد، من قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، شمالي شرق محافظة الجوف.







واندلعت المواجهات عقب محاولة عناصر من الميليشيا الحوثي التسلل باتجاه، مواقع في جبهة العقبة، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت" اليوم الأحد.







وأحبطت قوات الجيش اليمني محاولة الميليشيا المتمردة، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.







بالتزامن قصفت مدفعية الجيش اليمني، مواقع تمركز الميليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.