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اسعار الذهب اليوم الأحد 26-1-2020 في لبنان

الأحد 26/يناير/2020 - 06:09 م
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الأحد 26-1-2020 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الأحد 26-1-2020 في لبنان

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،35.60 بـ ليرة لبنانية ، والذهب "عيار21"، 61.996  بـ ليرة لبنانية  ، وسعر "عيار 24" 812.71  بـ ليرة لبنانية .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 35.426  بـ ليرة لبنانية   للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .


ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.


اسعار الذهب اليوم الأحد 26-1-2020  في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار

 

عيار الذهب

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ ليرة لبنانية

اسعار الذهب عيار 24

47.46$

71.812

سعر الذهب عيار 22

43.51$

64.948

اسعار الذهب عيار 21

41.53$

61.996

اسعار الذهب عيار 18

35.60$

53.139

سعر الذهب عيار 14

27.69$

41.330

سعر الذهب عيار 12

23.73$

35.426

اسعار أوقية الذهب

1.476$

2.203.471

اسعار جنيه الذهب

332.25$

495.971

اسعار كيلو الذهب

47.463$

71.851.290

 

 

 

 

 

 

 


تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان


اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

15 يناير

41.552

53.424

62.329

71.231

16 يناير

41.317

53.122

61.977

70.829

11 يناير

41.457

53.544

62.186

71.069

10 يناير

42.457

54.404

62.352

72.069

9 يناير

42.112

54.145

62.394

72.258

 

 

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