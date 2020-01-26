إصابة 6 أشخاص في حادث سير بالإسماعيلية

أصيب 6 أشخاص، بإصابات متفرقة بالجسد ما بين نزيف وارتجاج بالمخ، وذلك إثر حادث تصادم سيارتين على طريق البلاجات السياحي دائرة مركز ضواحي الإسماعيلية.



وتلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي رقم" 29237 " الإسماعيلية مع سيارة رقم" 3764 "ط. ص. ى" على طريق البلاجات دائرة مركز ضواحي الإسماعيلية، مما أسفر عن إصابة كل من المدعو "إسلام. ن. ح" 19 عامًا، و"ناصر. ح. ص" 45 عامًا، و"محمد. ن. ح" 11 عامًا، و"ندا. م. ص" 16 عامًا، و"إبراهيم. ح" 20 عامًا، و"محمد. ع. ح" 18 عامًا.



وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقي العلاج للازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

