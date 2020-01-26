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حسام البدري يحضر مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري ومعوض الاهلي والنجم الساحلي

الأحد 26/يناير/2020 - 06:11 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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حضر جهاز المنتخب الوطني الأول، بقيادة حسام البدري، مباراة الإسماعيلي والاتحاد باستاد الإسماعيلية في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب.

ويرافق البدري في الإسماعيلية، أعضاء الجهاز الفنى، طارق مصطفى وأحمد أيوب وأيمن طاهر، وأنيس الشعلالي.

كما يحضر سيد معوض، مدرب الفريق، مباراة الأهلي والنجم الساحلي من استاد السلام بالقاهرة مساء اليوم، في دوري أبطال أفريقيا، فى اللقاء الذى يجمع بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.

ويحرص حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر هو وجهازه المعاون على حضور كل المباريات من أجل الوقوف على مستوي اللاعبين فنيًا وبدنيًا إستعدادًا للمعسكر القادم فى مارس.

ويشار أن منتخب مصر وقع ضمن المجموعة السادسة بجانب كل من ليبيا والجابون وأنجولا فى تصفيات كأس العالم 2022.
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