Advertisements
Advertisements
Advertisements

سوريا.. مقتل 8 أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة بأعزاز في ريف حلب

الأحد 26/يناير/2020 - 05:54 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements

قتل 8 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين، مساء اليوم الأحد، جراء انفجار سيارة مفخخة أمام مطعم ومحطة وقود في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي  شمال سوريا.

هذا وكانت مدينة أعزاز قد تعرضت، في وقت سابق، لعدة تفجيرات أوقعت عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، وكان آخرها انفجار سيارة  مفخخة في منطقة جامع الميتم وسط المدينة، ما أدى إلى وقوع خمسة قتلى والعديد من الجرحى كحصيلة أولية، فضلاً عن وقوع أضرار مادية في المحال التجارية.

وذكرت مصادر: أن "الإنفجار ناجم عن سيارة مفخخة، وجرى التفجير في منطقة المركز الثقافي بالمدينة قرب مسجد الميتم بالمدينة الواقعة قرب الحدود السورية — التركية في الريف الشمالي لحلب".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سيارة مفخخة سوريا حلب أعزاز

أخبار تهمك

فيروس كورونا يهدد سوق المحمول في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ يوم

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ يوم

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ يوم

رفع حالة الطوارئ بموانئ ومطارات البحر الأحمر

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

منذ حوالي 11 ساعة

‫القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والنجم‬‎ بدوري أبطال أفريقيا.. قناة مجانية مفتوحة اعرف ترددها

منذ أقل من نصف ساعة

مصدر بوزارة الإتصالات يفجر مفاجأة بشأن صفقة بيع "فودافون"

منذ ساعة

عاجل.. إطلاق نار على سيارة شقيق نائبين ببني سويف

منذ حوالي 6 ساعات

نجوم برشلونة يعصون كيكي سيتين

منذ حوالي 7 ساعات

هجوم عنيف من الصحافة الاسبانية علي كيكي سيتين ولاعبي برشلونة بعد السقوط في الميستايا

منذ ساعة و 18 دقيقة

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ يوم

فايلر يجهض أحلام أليو بادجي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز السورية

مقتل 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين في انفجار بأعزاز السورية

قتلى وجرحى في تفجير سيارة مفخخة بمدينة إعزاز شمالي حلب

12 قتيلاً ومصاباً بتفجير مفخخة بريف حلب

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة شمال الرقة بسوريا

تفجيرات تستهدف مدينة القامشلي شمال شرق سوريا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:52 م

فايلر يجهض أحلام أليو بادجي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

06:36 م

فيروس كورونا يهدد سوق المحمول في مصر

03:17 م

عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

10:46 ص

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status