سوريا.. مقتل 8 أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة بأعزاز في ريف حلب

قتل 8 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين، مساء اليوم الأحد، جراء انفجار سيارة مفخخة أمام مطعم ومحطة وقود في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي شمال سوريا.

هذا وكانت مدينة أعزاز قد تعرضت، في وقت سابق، لعدة تفجيرات أوقعت عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، وكان آخرها انفجار سيارة مفخخة في منطقة جامع الميتم وسط المدينة، ما أدى إلى وقوع خمسة قتلى والعديد من الجرحى كحصيلة أولية، فضلاً عن وقوع أضرار مادية في المحال التجارية.





وذكرت مصادر: أن "الإنفجار ناجم عن سيارة مفخخة، وجرى التفجير في منطقة المركز الثقافي بالمدينة قرب مسجد الميتم بالمدينة الواقعة قرب الحدود السورية — التركية في الريف الشمالي لحلب".