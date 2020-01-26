كورة اون يلا شوت مشاهدة مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم 26-1-2020 في كأس محمد السادس للأندية

يدخل فريق الإسماعيلى مع دقات السادسة مساء اليوم الأحد أهم مبارياته هذا الموسم حينما يستضيف نظيره الإتحاد السكندرى فى إياب ربع النهائى بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" على ستاد الاسماعيلية وسط حضور جماهيرى يقارب الخمسة آلاف مشجع، ويسعى الدراويش لإنتزاع بطاقة التأهل للدور قبل النهائى فيما يسعى زعيم الثغر لتحقيق الريمونتادا العربية.





نتيجة مباراة الذهاب بين الإسماعيلى والاتحاد









انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد سجله محمد الشامى فيما يسعى زعيم الثغر لتحقيق الريمونتادا العربية، وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق.





ترتيب الإسماعيلى والاتحاد فى جدول الدوري

يحتل الإسماعيلى المركز العاشر بجدول الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفاً وتعادل مع سموحة بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بالمسابقة المحلية.













فيما يتواجد الاتحاد السكندرى فى المركز الثالث ببطولة الدوري بعد أن حصد 25 نقطة من 14 مباراة بالفوز فى سبعة مباريات والتعادل فى 4 والخسارة فى ثلاثة مواجهات فقط وسجل 16 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً وحقق فوزاً بثلاثية دون رد فى مباراته الاخيرة على حساب طلائع الجيش.





مشوار الإسماعيلى والاتحاد بالبطولة العربية









كان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتى بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحرينى بمجموع 3-0 فى اللقاءين ، وسيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى الفائز من مجموع مواجهتى (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).





التشكيل المتوقع للإسماعيلى والاتحاد السكندرى

يبدو التشكيل المتوقع للاسماعيلى أمام زعيم الثغر مكون من: محمد مجدى - محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدى - عماد حمدى – محمد مخلوف - محمد الشامى – محمد صادق – همام طارق - عبد الرحمن مجدى -بنسون شيلونجو.













ويبدو التشكيل المتوقع لزعيم الثغر أمام الدراويش مكون من: عماد السيد، السيد سالم، محمد أنور، إسلام جمال ومحمود شعبان، أحمد نبيل "مانجا"، نور السيد، وأحمد رفعت، أكوى، خالد قمر، رزاق سيسيه.





إنجازات الفرق المصرية فى البطولة العربية

نجح الأهلي في أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 1997، بعد الوصول للنهائي الذي هُزم فيه من الأفريقي التونسي بهدفين مقابل هدف، كما تمكن الزمالك من الفوز بالبطولة العربية في عام 2003 للمرة الأولى والأخيرة فى تاريخه، بالانتصار على الكويت الكويتي بهدفين مقابل هدف، لكنه لم يحصل على المركز الثاني في أي نسخة أخرى، بينما نجح الإسماعيلى في أن يصبح وصيفًا للبطولة في عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسي التونسي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي





لم يكن إنبي أسعد حظًا من الإسماعيلي، فالفريق البترولي استطاع أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 2006 بالخسارة من الرجاء المغربي بهدف دون رد.





قمة مصرية بنكهة عربية مع مشاهدة مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بث مباشر, ويتطلع نادي الإسماعيلي لعبور ضيفه الاتحاد السكندري في المواجهة التي تجمعهما في الخامسة مساء اليوم الأحد ضمن





منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال وذلك على ملعب الإسماعيلية.





ويحاول نادي الإسماعيلي الاستفادة من نتيجة مباراة





الذهاب التي أقيمت على ملعب الإسكندرية وانتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد جاء من توقيع محمد الشامي ، ليكون على مقربة من حجز بطاقة التأهل لنصف النهائي وربما الاقتراب من تحقيق اللقب الذي تنتظره الجماهير الإسماعيلاوية والمصرية .