Advertisements
Advertisements
Advertisements

كورة اون يلا شوت مشاهدة مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم 26-1-2020 في كأس محمد السادس للأندية

الأحد 26/يناير/2020 - 06:03 م
Advertisements
الفجر الرياضي
Advertisements
يدخل فريق الإسماعيلى مع دقات السادسة مساء اليوم الأحد أهم مبارياته هذا الموسم حينما يستضيف نظيره الإتحاد السكندرى فى إياب ربع النهائى بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" على ستاد الاسماعيلية وسط حضور جماهيرى يقارب الخمسة آلاف مشجع، ويسعى الدراويش لإنتزاع بطاقة التأهل للدور قبل النهائى فيما يسعى زعيم الثغر لتحقيق الريمونتادا العربية.

نتيجة مباراة الذهاب بين الإسماعيلى والاتحاد


انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد سجله محمد الشامى فيما يسعى زعيم الثغر لتحقيق الريمونتادا العربية، وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق.

ترتيب الإسماعيلى والاتحاد فى جدول الدوري
يحتل الإسماعيلى المركز العاشر بجدول الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفاً وتعادل مع سموحة بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بالمسابقة المحلية.



فيما يتواجد الاتحاد السكندرى فى المركز الثالث ببطولة الدوري بعد أن حصد 25 نقطة من 14 مباراة بالفوز فى سبعة مباريات والتعادل فى 4 والخسارة فى ثلاثة مواجهات فقط وسجل 16 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً وحقق فوزاً بثلاثية دون رد فى مباراته الاخيرة على حساب طلائع الجيش.

مشوار الإسماعيلى والاتحاد بالبطولة العربية


كان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتى بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحرينى بمجموع 3-0 فى اللقاءين ، وسيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى الفائز من مجموع مواجهتى (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

التشكيل المتوقع للإسماعيلى والاتحاد السكندرى
يبدو التشكيل المتوقع للاسماعيلى أمام زعيم الثغر مكون من: محمد مجدى - محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدى - عماد حمدى – محمد مخلوف - محمد الشامى – محمد صادق – همام طارق - عبد الرحمن مجدى -بنسون شيلونجو.



ويبدو التشكيل المتوقع لزعيم الثغر أمام الدراويش مكون من: عماد السيد، السيد سالم، محمد أنور، إسلام جمال ومحمود شعبان، أحمد نبيل "مانجا"، نور السيد، وأحمد رفعت، أكوى، خالد قمر، رزاق سيسيه.

إنجازات الفرق المصرية فى البطولة العربية
نجح الأهلي في أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 1997، بعد الوصول للنهائي الذي هُزم فيه من الأفريقي التونسي بهدفين مقابل هدف، كما تمكن الزمالك من الفوز بالبطولة العربية في عام 2003 للمرة الأولى والأخيرة فى تاريخه، بالانتصار على الكويت الكويتي بهدفين مقابل هدف، لكنه لم يحصل على المركز الثاني في أي نسخة أخرى، بينما نجح الإسماعيلى في أن يصبح وصيفًا للبطولة في عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسي التونسي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي

لم يكن إنبي أسعد حظًا من الإسماعيلي، فالفريق البترولي استطاع أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 2006 بالخسارة من الرجاء المغربي بهدف دون رد.

قمة مصرية بنكهة عربية مع مشاهدة مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بث مباشر, ويتطلع نادي الإسماعيلي لعبور ضيفه الاتحاد السكندري في المواجهة التي تجمعهما في الخامسة مساء اليوم الأحد ضمن

منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال وذلك على ملعب الإسماعيلية.
 

ويحاول نادي الإسماعيلي الاستفادة من نتيجة مباراة

الذهاب التي أقيمت على ملعب الإسكندرية وانتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد جاء من توقيع محمد الشامي ، ليكون على مقربة من حجز بطاقة التأهل لنصف النهائي وربما الاقتراب من تحقيق اللقب الذي تنتظره الجماهير الإسماعيلاوية والمصرية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري مشاهدة الإسماعيلي والاتحاد السكندري مباراة الاسماعيلي والاتحاد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري الأهلي الإسماعيلي والاتحاد السكندري

أخبار تهمك

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

منذ حوالي 11 ساعة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ يوم

عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

منذ حوالي 8 ساعات

‫القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والنجم‬‎ بدوري أبطال أفريقيا.. قناة مجانية مفتوحة اعرف ترددها

منذ نصف ساعة

فايلر يجهض أحلام أليو بادجي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي

منذ حوالي 5 ساعات

هجوم عنيف من الصحافة الاسبانية علي كيكي سيتين ولاعبي برشلونة بعد السقوط في الميستايا

منذ ساعة و 19 دقيقة

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

عاجل.. إطلاق نار على سيارة شقيق نائبين ببني سويف

منذ حوالي 6 ساعات

مصدر بوزارة الإتصالات يفجر مفاجأة بشأن صفقة بيع "فودافون"

منذ ساعة

نجوم برشلونة يعصون كيكي سيتين

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ يوم

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ يوم

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ يوم

فيروس كورونا يهدد سوق المحمول في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

رفع حالة الطوارئ بموانئ ومطارات البحر الأحمر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

live مشاهدة مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد في البطولة العربية AD sport بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاتحاد والإسماعيلي HD

الاسماعيلي ضد الاتحاد| التشكيل المتوقع للدراويش .. الشامي يقود الهجوم في مباراة ربع نهائي البطولة العربية

الاسماعيلي ضد الاتحاد| مفاجأة في تشكيل زعيم الثغر المتوقع لمواجهة الدراويش في البطولة العربية

يلا شوت كورة اون لاين 7sry: مشاهدة مباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري مباشر بدون تقطيع LIVE كورة ستار بث مباشر ماتش الاسماعيلي ستريم لايف

yalla shoot| يلا شوت مباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم في البطولة العربية

بث مباشر مباراة الإسماعيلي الآن| مشاهدة مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:52 م

فايلر يجهض أحلام أليو بادجي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

06:36 م

فيروس كورونا يهدد سوق المحمول في مصر

03:17 م

عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

10:46 ص

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status