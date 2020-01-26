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‫القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والنجم‬‎ بدوري أبطال أفريقيا.. قناة مجانية مفتوحة اعرف ترددها

الأحد 26/يناير/2020 - 05:59 م
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الاهلي والنجم الساحلي
الاهلي والنجم الساحلي
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القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والنجم‬‎ بدوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والنجم، يواجه النادي الأهلي المصري نظيره النجم الساحلي التونسي مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة 9 مساءًا، على ملعب "السلام" الدولي، في إطار منافسات ختام الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والنجم بدوري أبطال أفريقيا
سيتم إذاعة مباراة الاهلي والنجم الساحلي على قناة "بي إن سبورت إتش دي 1" الرياضية المُشفرة beIN Sports HD 1، ويُعلق على المباراة خليل البلوشي.

قناة مجانية لعرض مباراة الاهلي والنجم بدوري أبطال أفريقيا
القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والنجم، وهناك قناة أخرى لعرض مباراة الاهلي والنجم بدوري أبطال أفريقيا، وهي قناة سنغالية نقل المباراة وهي RTS2.

قناة RTS2 السنغالية هي قناة مفتوحة على القمر الصناعي (يوتل سات)، ويمكن استقبالها بعد اتباع التالي:

القمر الصناعي: قمر يوتل سات 9 شرق. 

التردد: 11900. 

الاستقطاب: أفقي.

المعدل الترميز: 27500.
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