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انهيار البنية التحتية لمدينة المستقبل في الإسماعيلية (صور)

الأحد 26/يناير/2020 - 05:59 م
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بوابة الفجر
الفجر | محافظات
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تعاني مدينة المستقبل الواقعة على طريق "الإسماعيلية ـ القاهرة" الصحراوي، والتي تبعد عن مدينة الإسماعيلية 15 كيلو، والمقامة على مساحة 600 فدان، ويبلغ عدد السكان 85 ألف نسمة، بينما يبلغ عدد الوحدات السكنية بها 23 ألف وحدة، وتم إنشائها في 1999، وتتبع مركز ومدينة الإسماعيلية، يعاني أهالي مدينة المستقبل السكانية من العديد من المشكلات بسبب تردي أحوالها ما جعلهم يعيشون في جزيرة منعزلة خاصة في ظل نقص المرافق، من انتشار تلال القمامة، وطفح الصرف الصحي بشكل لافت للنظر في جميع شوارعها الرئيسية والفرعية، وانقطاع مياه الشرب الدائم، بالإضافة إلى أنها أصبحت مأوى للبلطجية وتجار المخدرات والسلاح، وذلك في غياب تام من المسئولين في المحافظة.

وقال سعد غانم، من سكان مدينة مستقبل الإسماعيلية إنني تركت الوحدة السكانية التي كنت امتلكها وقمت استئجار وحدة أخري وسط مدينة الإسماعيلية، وذلك بسبب انفجار خطوط مواسير الصرف الصحى في المدينة بصفة مستمرة، مما يتسبب في كثير من الأمراض، مؤكدًا ما يحدث الآن في مدينة المستقبل إهمال متعمد من قبل المسئولين وبعض القيادات الذين لا يهتمون بأي شكوى لآي مواطن، في محافظة الإسماعيلية.

ويضيف خليل عامر، لا يوجد مركز شرطة في مدينة المستقبل التي يبلغ عدد سكانها 85 ألف نسمة ويقتصر الأمر على نقطة شرطة صغيرة فى شقة سكنية وهو الأمر الذى أدى الى زيادة البلطجة وانتشار السرقات بالمدينة، والقتل والسطو، مؤكدًا أحنا مش عايزين غير حقنا ومسئولي الإسماعيلية يبصوا بعين الرحمة شوية، انتشار مياه الصرف الصحي في شوارع منذ سنوات، أصاب أطفالنا بالأمراض، متسائلان لو الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن زيارته للمدينة هيكون الحال كده ولا هتتحول جنة.

وأكد رضا عبد العاطي، أنه بالرغم من قيام العديد من الوزراء بزيارات ميدانية لمحافظة الإسماعيلية إلا أن المسئولين بالمحافظة تجاهلوا المشكلة الأساسية أو القنبلة الموقوتة التي قد تنفجر وتصبح محافظة الإسماعيلية من محافظة سياحية إلى محافظة يعاني سكانها من الأمراض والأوبئة التي يصعب علاجها وتعتبر مدينة المستقبل هي أكبر المدن الجديدة مساحة وسكانا بمدن القناة الثلاثة والتي تقع على طريقي الإسماعيلية الزقازيق الصحراوي والإسماعيلية القاهرة الصحراوي، مضيفًا ليس بيدي حيلة فلا أملك خيارًا أخر فكثيرًا مارجوت المسئولين متسائلا إلى متى يظل المسئولون صامتون بالرغم من تعدد الشكاوى التي يقدمها الأهالي يوميًا سواء إلى إدارة البيئة أو الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

ويضيف إبراهيم الصادق، نحن سكان مدينة المستقبل نعاني من الانقطاع المتكرر في مياه الشرب والتيار الكهربائي، وذلك رغم وجود محطات مياه شرب وكهرباء خاصة بالمدينة مما يثير استياء الأهالي، مؤكدًا علي انهيار الخدمات الصحية، حيث لا يوجد غير مركزي طبي واحد فقط برغم زيادة سكنيها، مطالبًا بسرعة تحويل المركز الطبي الي مستشفي متكامل، كما طالب بتحويل نقطة الشرطة إلى مركز شرطة حتى يأمن السكان من شر البلطجية والخارجين عن القانون.
انهيار البنية التحتية لمدينة المستقبل في الإسماعيلية (صور)
انهيار البنية التحتية لمدينة المستقبل في الإسماعيلية (صور)
انهيار البنية التحتية لمدينة المستقبل في الإسماعيلية (صور)
انهيار البنية التحتية لمدينة المستقبل في الإسماعيلية (صور)
انهيار البنية التحتية لمدينة المستقبل في الإسماعيلية (صور)
انهيار البنية التحتية لمدينة المستقبل في الإسماعيلية (صور)
انهيار البنية التحتية لمدينة المستقبل في الإسماعيلية (صور)
انهيار البنية التحتية لمدينة المستقبل في الإسماعيلية (صور)
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