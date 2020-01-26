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مشاهدة مباراة الإسماعيلي والاتحاد بث مباشر 26-1-2020 live

الأحد 26/يناير/2020 - 05:55 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري على استاد الإسماعيلية فى إياب الدور ربع النهائى بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وفاز الإسماعيلي في لقاء الذهاب بالأسكندرية بنتيجة 1-0، ويستطيع التأهل من خلال التعادل أو الفوز بأي نتيجة.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: محمد فوزي، باهر المحمدي، محمد هاشم، محمود البدري، أحمد أيمن، عماد حمدي، محمد صادق، همام طارق، عبد الرحمن مجدي، محمد الشامي، بينسون شيلونجو.

بينما جاء تشكيل الاتحاد كالتالي: عماد السيد، محمود رزق، إسلام جمال، محمود شعبان، السيد سالم، نور السيد، نبيل مانجا، أحمد رفعت، أوكوري، رزاق سيسيه، خالد قمر.

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