مشاهدة مباراة الإسماعيلي والاتحاد بث مباشر 26-1-2020 live

تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري على استاد الإسماعيلية فى إياب الدور ربع النهائى بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.





وفاز الإسماعيلي في لقاء الذهاب بالأسكندرية بنتيجة 1-0، ويستطيع التأهل من خلال التعادل أو الفوز بأي نتيجة.





وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: محمد فوزي، باهر المحمدي، محمد هاشم، محمود البدري، أحمد أيمن، عماد حمدي، محمد صادق، همام طارق، عبد الرحمن مجدي، محمد الشامي، بينسون شيلونجو.





بينما جاء تشكيل الاتحاد كالتالي: عماد السيد، محمود رزق، إسلام جمال، محمود شعبان، السيد سالم، نور السيد، نبيل مانجا، أحمد رفعت، أوكوري، رزاق سيسيه، خالد قمر.



