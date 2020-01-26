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تعادل مثير للسكة الحديد مع مركز شباب بطا في القسم الثالث

الأحد 26/يناير/2020 - 05:57 م
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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تعادل فريق السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور، على ملعبه، مع فريق مركز شباب بطا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في إفتتاح في الجولة السابعة عشر المجموعة السادسة للقسم الثالث.

خاض فريق السكة المباراة بتشكيل تكون من : محمد جمال، حازم شعيب ، حسن بشندى،محمود أكمل، المتولى محمود، طه زين، عبد العليم السيد، أحمد عبد المنعم كشرى، محمد أحمد ريعو، أحمد عارف توتى، محمود الصقر.

وفي البدلاء تواجد : إبراهيم شعللها، محمد عبد الفتاح شولا، فوزي الكاشف، فتحي مجدى، محمد جمعه،اسامة صبحى، مهاب ياسر الوافد الجديد من فريق

وخاض فريق شباب بطا اللقاء بشكيل ضم؛ عمر نصر، حسين طارق،احمد عسل، محمد طه، محمد السيد،محمد رجب ريعو، أحمد شوقي، معتز يؤنس، أحمد محمد خنفس، عبد الرحمن الحصرى، أحمد سابق.

وتواجد في البدلاء كلا من محمد سعيد، أحمد حمدي، إيهاب أحمد،محمود شحته، عمر مرزوق، رمضان معوض، حسين سعيد.

تقدم محمد رجب ريعو لفريق بطا في الدقيقة 55 للشوط الثاني، من ضربة جزاء، وأضاع فريق السكة ركلة جزاء في الدقيقة 90 عبر اللاعب أحمد عارف توتي.

وفي الوقت بدل الضائع خطف فريق السكة هدف التعادل القاتل عن طريق أحمد عارف توتي.

بذلك النتيجة، ارتفع رصيد السكة إلى 33 نقطة، بالمركز الأول، كما وصل رصيد فريق بطا إلى 26 نقطة، بالمركز الرابع.

وأدار المباراة الحكم سيد شعبان حكم ساحة ومحمد سعيد مساعد أول وعز الدين جمال مساعد تانى


مباريات الإثنين

مصر للتأمين مع طوخ
العبور مع اتحاد الشرطة
بنها مع بهتيم
شباب الأميرية مع الشمس
الغابه مع ألماظة
البلاستيك مع المرج

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة الحديد 33 نقطة
2- مصر للتأمين 27 نقطة
3- ألماظة 26 نقطة
4- شباب بطا 26 نقطة
5- العبور 24 نقطة
6- البلاستيك 23 نقطة
7- المرج 23 نقطة
8- الشرطة 20 نقطة
9- الشمس 20 نقطة
10- بهتيم 19 نقطة
11- الغابه 18 نقطة
12- بنها 15 نقطة
13- طوخ 15نقطة
14- الأميرية 12 نقطة
15- سراى القبة 5 نقاط
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