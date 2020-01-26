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تغطية مباشرة| نتيجة مباراة بيراميدز ورينجرز اليوم| مشاهدة مباراة رينجرز بث مباشر| ملخص مباراة بيراميدز pyramids

الأحد 26/يناير/2020 - 05:52 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستضيف بيراميدز نظيره إينوجو رينجرز النيجيري في السادسة من مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي في مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية فى نسختها السابعة عشر، بحثاً عن مزاحمة المصرى البورسعيدى عن البطاقة الثانية للتأهل فى هذه المجموعة.

ترتيب مجموعة بيراميدز فى الكونفدرالية


يحتل بيراميدز قمة مجموعته وضمن الصدارة والتأهل عن الجولة الرابعة بعدما وصل للنقطة 12 من 4 انتصارات متتالية بينما يحتل رينجرز المركز الثالث برصيد نقطتين.

مشوار بيراميدز فى الكونفدرالية


تأهل بيراميدز لدور المجموعات بعد الفوز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ، ففى الظهور الاول بالبطولة سطر فريق بيراميدز تاريخا جديدا بالكونفيدرالية الأفريقية حيث تأهل لدور الثمانية بعدما نجح فى إقصاء العديد من الأندية الكبرى، وكان مشواره صعبا للغاية بعدما أقصى النجمة الكونغولى، وشباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى، ويتصدر مجموعته من أربعة انتصارات على التوالى فى دور المجموعات.

طاقم تحكيم من جزر القمر لمباراة بيراميدز ورينجرز


الاتحاد الأفريقى اختار طاقم تحكيم من جزر القمر، لإدارة مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز بطل نيجيريا، ومن المقرر أن يدير اللقاء الحكم على محمد عبد الله طاقم التحكيم ويساعده سليمان أمل الدين، وسعيد عمر شبلى، بينما الحكم الرابع، محمد عثمانى.

بيراميدز يفتش عن زيادة غلة الأرقام القياسية


يسعى بيراميدز لزيادة أرقامه القياسية فى الكونفدرالية بالحفاظ على سجله خالياً من الهزائم سواء داخل أرضه أو خارجها، بعدما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، وجاء المصرى البورسعيدى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، بينما يقبع رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطتين.

موقف بيراميدز فى الدوري المحلى


يحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكهم 16 هدفاً وحقق الفريق السماوى فوزاً بثلاثية مقابل هدف على مصر المقاصة بآخر ظهور بالمسابقة المحلية.
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