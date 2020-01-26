بيان عاجل لنقابة الصحفيين ردًا على وقف التعيين بالمؤسسات القومية

علمت "الفجر" من مصدرها اعتزام مجلس نقابة الصحفيين، إصدار بيان عاجل،خلال الساعات المقبلة، حول قرار مجلس الوزراء اليوم، والهيئة الوطنية للصحافة، بوقف التعيين في المؤسسات الصحفية القومية.





ويناقش مجلس النقابة الآن هذا القرار وتوابعه، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء بوقف مد السن للمعاش، بالمخالفة لقانون النقابة، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام.





ويناقش المجلس أيضًا التلويح في الاجتماع الذي جمع بين أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس مجلس الوزراء ورؤساء تحرير ومجلس إدارات الصحف، بتصفية أو غلق أي من إصدارات المؤسسات القومية، بداعي وجود خطة للتطوير.



