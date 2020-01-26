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بيان عاجل لنقابة الصحفيين ردًا على وقف التعيين بالمؤسسات القومية

الأحد 26/يناير/2020 - 05:51 م
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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علمت "الفجر" من مصدرها اعتزام مجلس نقابة الصحفيين، إصدار بيان عاجل،خلال الساعات المقبلة، حول قرار مجلس الوزراء اليوم، والهيئة الوطنية للصحافة، بوقف التعيين في المؤسسات الصحفية القومية.

ويناقش مجلس النقابة الآن هذا القرار وتوابعه، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء بوقف مد السن للمعاش، بالمخالفة لقانون النقابة، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

ويناقش المجلس أيضًا التلويح في الاجتماع الذي جمع بين أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس مجلس الوزراء ورؤساء تحرير ومجلس إدارات الصحف، بتصفية أو غلق أي من إصدارات المؤسسات القومية، بداعي وجود خطة للتطوير.

واستنكر مجلس النقابة، اتخاذ الهيئة الوطنية للصحافة هذا القرار بدون الرجوع لها، مما أثار استياء الزملاء من العاملين بالمؤسسات من غير المعينين.
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الكلمات المفتاحية

وقف التعيين في الصحف القومية نقابة الصحفيين الفجر

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