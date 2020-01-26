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شاهد.. ابنة هيثم سعيد في أول ظهور لها

الأحد 26/يناير/2020 - 06:19 م
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هيثم سعيد
هيثم سعيد
رشا عادل
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نشر الفنان هيثم سعيد، صورة جديدة له برفقة ابنته، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرخلال الصورة برفقة ابنته التي يعتبر أول ظهور لها وكان مرتدي "سويت شيرت باللون الأبيض ونضارة شمس" وابنته مرتدية "تيشرت تايجر وقبعة".

وعلق هيثم، على الصورة قائلًا:"صباح الخير مع الاميرة الصغيرة".

ولاقت الصورة تفاعلًأ كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"يا روحي ماشاءالله" وأضاف آخر"جميلة الحلوة ربي يحفظها"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"يا ويلي انا محلاكن بتجننوا الله يخليلك اياه".

ويذكر أن آخر أعمال هيثم سعيد، أغنية "مسيطر"، وهي رابع أغاني البومه الذي يحمل اسم "يوم 30"، وطرح الأغنية على حسابه الشخصي، عبر موقع الفيديوهات الشهير"اليوتيوب"، والأغنية من كلمات أيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب.
شاهد.. ابنة هيثم سعيد في أول ظهور لها
شاهد.. ابنة هيثم سعيد في أول ظهور لها
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