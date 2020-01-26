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أبو شقة: مصر تسير على الطريق الصحيح بضمانات انتخابية غير مسبوقة

الأحد 26/يناير/2020 - 05:48 م
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الندوة
الندوة
دينا إبراهيم
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أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن مصر بعد ثورة 25 يناير أصبحت أمام القانون 189 لسنة 2019، الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، والذي تضمن ضمانات انتخابية غير مسبوقة، لتكون مصر أمام ضمانات حقيقية تضمن للناخب أن يكون صوته المُدلى به في صناديق الاقتراع هو ما سيُعلن عنه في النتائج، لافتًا إلى أن كل ما يدور في ذهن المواطن من ضمانات تم مراعاته في شروط الانتخابات.

وقال "أبو شقة"، خلال ندوة حزب الوفد حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بحضور اللواء رفعت قمصان مستشار مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، إن تلك الشروط تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، في ظل قانون لم يشهد أي تدخل بأي صورة من أي جهة من الجهات، ليكون قانون مُصدر بضمانات عالمية، يُحقق الاستقرار السياسي الحقيقي، لانتخابات تتسم بالشفافية والنزاهة، وهو ما يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، يسود فيها الاستقرار السياسي، باستفتاءات وانتخابات نزيهة هي أولى مقومات هذا الاستقرار.
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الكلمات المفتاحية

ضمانات انتخابية حزب الوفد ثورة 25 يناير الاستحقاقات الانتخابية

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