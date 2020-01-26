أبو شقة: مصر تسير على الطريق الصحيح بضمانات انتخابية غير مسبوقة

أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن مصر بعد ثورة 25 يناير أصبحت أمام القانون 189 لسنة 2019، الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، والذي تضمن ضمانات انتخابية غير مسبوقة، لتكون مصر أمام ضمانات حقيقية تضمن للناخب أن يكون صوته المُدلى به في صناديق الاقتراع هو ما سيُعلن عنه في النتائج، لافتًا إلى أن كل ما يدور في ذهن المواطن من ضمانات تم مراعاته في شروط الانتخابات.



