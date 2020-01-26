مياه الفيوم تنظم ورشة لتعليم السيدات مبادئ السباكة الخفيفة

نظمت إدارة التوعية والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ندوة وورشة عمل لتعليم السيدات مبادئ السباكة الخفيفة، وذلك بقرية التوفيقية بمركز سنورس ضمن بروتوكول التعاون مع إدارة القوافل الصحية بمديرية الصحة بالفيوم.



قال اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم أن التوعية بقضايا المياه أصبح أمرًا ضروريًا وحتميًا ولابد ان تتكاتف كل أجهزة الدولة من أجل نشر الوعى المائي لدى كافة فئات الشعب لأن المياه أمن قومي ويجب على الجميع التصدي لكل حالات التعدى على المياه وإهدارها واستخدامها في الأغراض الغير مخصصه لها فمياه الشرب تنفق الدولة عليها ملايين الجنيهات والشركة تبذل جهودًا كبيرة من أجل توفير كوب مياه شرب نظيف لكل مواطن ونجد فى النهايه التعامل السلبى والغير اخلاقى مع مياه الشرب من اهدارها ورشها فى الشوارع وسرقة المياه والتعدى على الخطوط من أجل رى الأراضى الزراعية بمياه الشرب مما يؤثر بالسلب على ضغوط المياه داخل الشبكات.



وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن إدارة التوعية والإعلام بالشركة تبذل مجهودًا كبيرا من أجل توعية كافة فئات المجتمع ولدينا فريق متخصص في هذا المجال التوعوى فنقوم بتنفيذ ندوات وورش لتعليم السيدات مبادئ السباكة الخفيفة مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم والصحة والشباب والرياضة والثقافة والأزهر والأوقاف من أجل الحفاظ على مياه الشرب من الإهدار لأن كل نقطة مياه بتفرق فى حياتنا وترشيد استهلاك المياه ليس قاصرًا على شخص بعينه أو جهه بعينها لأن الترشيد أصبح واجب وطني وديني على الجميع.