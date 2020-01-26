المنيا يسقط أمام الألومنيوم بهدفين في القسم الثاني



خسر المنيا من الألومنيوم بهدفين نظيفين، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقه دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي.



وخاض المنيا المباراة بتشكيل مكون من : محمد حسانين، برسوم محروس، أحمد رضا، أيمن ناصر، أحمد رجب، داوودا، محمد شديد، محمد ثروت، بدوي عاشور، علي دياب، محمد علي صادق.



وخاض الألومنيوم المبارا بتشكيل ضم : حسام أحمد، محمد الشربيني، محمود نجاح، اسلام عبدالراضي، محمد صالح، مصطفى محمد، عبدالمجيد ياسين، سمير فوزي، محمود أحمد، محمد أحمد، محمد أحد عبدالحميد.



بدأت المباراة بحذر شديد من جانب الفريقين، حيث شهدت الدقيقة 26 اول كره للمنيا عن طريق بدوي عاشور لكن حكم اللقاء يحتسب تسلل، لكن في الدقيقة 37ركله جزاء يسكنها محمود نجاح المرمي، لكن في الدقيقة 42 تصويبه قويه من محمد ثروت لكن تعلو المرمي، واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد أي جديد سوي حصول محمد ثروت علي بطاقه صفراء للاعتراض، عقبها ينتهي الشوط الأول بتقدم الألومنيوم بهدف نظيف.



ثم أنطلق الشوط الثاني وشوط المدربين، حيث شهدت الدقيقة 6 حصول داوودا علي بطاقه صفراء نتيجه عرقله لاعب الألومنيوم، وفي الدقيقة 11 حل عمرو عثمان مكان علي دياب.



وشهدت الدقيقة 14 حصول كل من سمير فوزي ومحمد أحمد علي بطاقه صفراء لعرقله لاعب المنيا، ويتواصل الضغط لفريق المنيا حيث اضاع لاعبي المنيا فرصه هدف التعادل في الدقيقة 18، وفي الدقيقة 21 رأسيه لكن ضعيفه وسهله في يد حارس المنيا من محمود نجاح، ثم في الدقيقة 22 حصل كل من عمرو عثمان وعبدالمجيد ياسين علي بطاقه صفراء للاعتراض،.



وفي الدقيقة 25 حل أحمد عصام مكان أحمد رجب، عقبها راسيه قويه من برسوم محروس يتصدي لها حارس الألومنيوم ببراعه، ثم في الدقيقة 29 حصل محمود أحمد علي بطاقه صفراء.



وفي الدقيقة 33 حل أحمد أشرف مكان بدوي عاشور، ثم في الدقيقة 35 حل كيرلس ماهر مكان محمد أحمد عبدالحميد، ثم في الدقيقة 39 فرصه الهدف الثاني يضيع من محمود أحمد، ليرد أحمد عصام بهدف محقق أيضا يضيع من المنيا، وفي الدقيقة 40 حل ابراهيم عبدالعزيز مكان مصطفي محمد، وفي الدقيقة 43 فرصة هدف موكد تضيع من الألومنيوم، واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل ضائع حيث شهدت الدقيقة الأولي نزول احمد محمد نجيب مكان محمد الشربيني،



ثم أضاف اسلام عبدالراضي الهدف الثاني للالومنيوم ويحصل على بطاقة صفراء لخلع القميص بعد الهدف ليطلق بعدها حكم اللقاء صافره النهايه ليفوز الألومنيوم بهدفين نظيفين.



وأدار المباراه تحكيميا عمرو عايد حكم ساحه يعاونه كل أحمد موسي مساعد أول، أحمد حبيب مساعد ثان، عبدالرحمن ابوعيطه حكم رابع، أشرف حامد مراقب مسابقات، مصطفى رجب مراقب حكام.



هذا وقد شهدت مجريات المباراه 9 انذارات منهم 6 للالومنيوم وهم سمير فوزي، محمد أحمد، محمد عبدالحفيظ، عبدالمجيد ياسين، اسلام عبدالراضي، محمود أحمد عطية. و3 للمنيا وهم عمرو عثمان، محمد ثروت، داوودا.





ترتيب المجموعة الأولى



1- البنك الاهلي 28 نقطة

2- الألومنيوم 28 نقطة

3- بنى سويف 27 نقطة

4- شبان قنا 23 نقطة

5- تليفونات بني سويف 20 نقطة

6- الإعلاميين 18 نقطة

7- بترول أسيوط 17 نقطة

8- المنيا 15 نقطة

9- سوهاج 15 نقطة

10- الفيوم 14 نقطة

11- ديروط 5 نقاط

12- طهطا 4 نقاط