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رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة مصر وتونس الآن بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش مصر

الأحد 26/يناير/2020 - 05:42 م
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مشاهدة مباراة مصر وتونس
مشاهدة مباراة مصر وتونس
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في الجانب الآخر يدخل المنتخب التونسي وهو البطل حامل النسخة الماضية من بطولة كأس الامم الإفريقية، ويأمل أن يستمر الكأس في بلاده ويحصد هو بطاقة التأهل إلى أوليمبياد طوكيو، خاصة وأنّ الحظ يسانده بشكل قوي كون البطولة على أرضه ووسط جمهوره، بالإضافة إلى أنّه أيضًا البطل، وجاء مشوار المنتخب التونسي بتخطيه عقبة منتخب أنجولا بعد الفوز عليه في مباراة نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا، بنتيجة 39-23 وفي لقاء قوى استطاع المنتخب التونسي من الفوز بها وحصد بطاقة النهائي، كما أنّه أيضًا تمكن من الوصول لنصف النهائي والفوز على أنجولا بعد الفوز على الجزائر في مباراة ربع النهائي، في لقاء عربي إفريقي خالص استطاه أبناء نسور قرطاج الفوز بهم ليصلا إلى النهائي في مواجهة الفراعنة ونتابع معكم الان جدول بطاقة مباراة مصر ضد تونس لليد .

المباراة مصر ضد  تونس
البطولة بطولة افريقيا لليد
موعد المباراة 26/يناير/2020 | في تمام الساعة ال7:30 توقيت مصر
ملعب المباراة قصر الرياضة برادس
القنوات الناقلة Arryadia TNT HD
ويعتبر المنتخب التونسي الأكثر تتويجًا بلقب كأس أمم إفريقيا لكرة اليد برصيد 10 ألقاب، ويأتي خلفه منتخب الجزائر برصيد 7 ألقاب، وفي المركز الثالث منتخب مصر برصيد 6 ألقاب، وتقام مباراة تونس ومصر في نهائي بطولة إفريقيا في كرة اليد 2020 على ملعب صالة قصر الرياضة برادس في العاصمة التونسية تونس، وسيتم إذاعة المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد2020 عبر قناة الرياضية المغربية HD، وحسبما تم الإعلان عنه فقد عين الاتحاد الإفريقي، طاقم تحكيم دولي إسباني للنهائي مكوَن من الحكمان الدوليان لينياتشو جارسيا وأندرو ماران، بالإضافة أيضا إلى تعيين نائب رئيس الاتحاد الإفريقي الأنجولي بيدرو جوجينهو، ونائب رئيس لجنة التحكيم للاتحاد الدولي لكرة اليد الفرنسي فرانسوا جارسيا كمراقبين.


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