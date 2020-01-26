مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم الأحد 26 / 1 / 2020 في نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد African Men's Handball Championship

لن تكون مواجهة مصر وتونس في نهائي أمم أفريقيا لكرة اليد مجرد بحث عن اللقب الإفريقي، بل هي مباراة من أجل التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو 2020.





وسيدخل الفراعنة المباراة النهائية من أجل الحلم الأوليمبي والتأهل لطوكيو، لكنهم يحملون في طياتهم العديد من الأهداف التي يأملوا في تحقيقها من خلال الفوز على تونس والتتويج باللقب الإفريقي الغائب عن خزائن مصر منذ 2018.





وستخوض مصر النهائي الثالث عشر لها في تاريخ مشاركاتها بالبطولة الأفريقية، حيث حققت اللقب في 6 مناسبات كان أخرها 2016 بالقاهرة عندما تغلبت على تونس في النهائي الأفريقي بنتيجة 21-19، بينما خسرت 6 نهائيات أيضا كان أخرها النسخة الماضية 2018 بالجابون عندما خسرت أمام المنتخب التونسي في المباراة النهائية بنتيجة 24-26.





ويأمل الأسباني باروندو جارسيا في التتويج بالبطولة الأفريقية مع المنتخب المصري في أول نهائي له يخوضه معه، ليحقق أول ألقابه في مشواره مع الفراعنة.





ولن يكون التأهل للأوليمبياد هو الهدف الوحيد الذي يسعى منتخب مصر لتحقيقه من خلال فوزه بأمم افريقيا لكرة اليد على حساب تونس، دون الإنتظار إلى خوض التصفيات العالمية المؤهلة لدورة الألعاب التي ستقام في إبريل المقبل، بل هناك عدة اهداف سوف تحققها مصر من خلال تحقيق هذا اللقب وهي كالتالي:





إستعادة اللقب الغائب عن خزائنها بعد خسارتها للمباراة النهائية في النسخة الماضية التي أقيمت في الجابون على يد تونس بنتيجة 24-26.





التساوى مع الجزائر في عدد الفوز بالبطولة الأفريقية برصيد 7 مرات لكل منهما، حيث تمتلك مصر 6 ألقاب قبل هذا النهائي.





تقليل الفارق مع تونس الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 10 بطولات ليصبح 3 بطولات فقط، حيث ان الفارق الحالي هو 4 بطولات، لأن المنتخب التونسي لديه 10 ألقاب، بينما تملك مصر 6 ألقاب، وبفوزها ستصل إلى اللقب الـ7.





الفوز باللقب الإفريقي، يجعل مصر تحسم النهائي الإفريقي التاسع لها أمام تونس وتفض الشراكة معها في الفوز بعدد النهائيات التي أقيمت بينهما، حيث التقى الفريقان 8 مرات من قبل في نهائي البطولة، حسم المنتخب المصري اللقب 4 مرات لصالحه، ومثلهم للمنتخب التونسي الذي حقق اللقب أيضا على حساب الفراعنة 4 مرات، وبالتالي فإن المنتخب المصري في حالة تحقيقه للقب الإفريقي، سيحققه للمرة الخامسة على حساب نسور قرطاج.





الأرض تبتسم لتونس

وبالرغم من الأهداف التي تسعى مصر لتحقيقها من خلال الفوز بأمم إفريقيا لكرة اليد، لكن هناك عامل الأرض والجمهور الذي دائما ما يبتسم لتونس عندما تصل لنهائي المسابقة التي تقوم بإستضافتها، فالمنتخب التونسي لم يخسر أي نهائي خاضه من قبل على أرضه، حيث خاضت نسور قرطاج 3 مبارات نهائية على أرضها حسمتهم جميعا لصالحها وكان أخرها في 2006 على حساب مصر وفازت بها بنتيجة 26-21.





بطاقة المباراة

المناسبة: نهائي أمم أفريقيا لكرة اليد - النسخة 24.





الفريقان: مصر وتونس.





المكان : صالة رادس.





الزمان: السابعة مساء بتوقيت القاهرة (السادسة بتوقيت تونس).





القنوات الناقلة: القناة المغربية (البث الأرضي) الوطنية التونسية (بث أرضي).