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بث حي.. مشاهدة مباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم في البطولة العربية كورة اون لاين

الأحد 26/يناير/2020 - 05:41 م
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مشاهدة مباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري بث مباشر
مشاهدة مباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري بث مباشر
الفجر الرياضي
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الاتحاد السكندري ضد الدراويش ويستعرض موقع الفجر الرياضي ما يجب أن يفعله لاعبو المدرب طلعت يوسف في مباراة الإياب ضد الاسماعيلي من أجل تعويض خسارة الذهاب والحفاظ على آمال زعيم الثغر في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمير محمد السادس للأندية الأبطال.


الاتحاد السكندري ضد الدراويش خسارة الفريق السكندري في مباراة الذهاب بهدف محمد الشامي جناح الاسماعيلي تجعل لاعبو المدرب طلعت يوسف أمام تحدي التعويض في مباراة الليلة حيث يجب على فريق زعيم الثغر تسجيل هدف على أقل تقدير في مرمى الدراويش من أجل معادلة الكفة والعودة إلى نقطة الصفر وتساوي الحظوظ في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمير محمد السادس للأندية الأبطال.


الاتحاد السكندري ضد الدراويش هدف الفريق السكندري الأول أصبح ضرورة محتمة على لاعبي الاتحاد السكندري ومن ثم يبدأ التحدي الآخر للمدرب طلعت يوسف في تحقيق آمال جماهير زعيم الثغر بتسجيل هدف ثاني في مرمى محمد فوزي حارس الاسماعيلي وهوا الهدف الذي سيؤدي إلى تأهل أبناء الإسكندرية إلى دور نصف النهائي من البطولة العربية شريطة الحفاظ على عذرية شباكهم خلال لقاء الليلة المقرر إقامته على ملعب الاسماعيلية.


الاتحاد السكندري ضد الدراويش توزان خطوط الفريق السكندري الدفاعية والهجومية خلال مباراة الليلة هدف يسعى المدرب طلعت يوسف لتحقيقه حيث يخشى مدرب زعيم الثغر من استقبال مرمى حارسه عماد السيد أية أهداف حيث أن تسجيل الاسماعيلي على ملعبه اليوم يزيد من فرص تأهل الدراويش إلى نصف نهائي البطولة العربية بفضل هدف نجمهم محمد الشامي في مباراة الذهاب لذا يتعين على خط دفاع الأخضر"السيد سالم ، محمد أنور ، إسلام جمال ، أسامة العزب" الحفاظ على مرماهم خالي من الأهداف إذا ما أرادوا الصعود للدور التالي.


الاتحاد السكندري ضد الدراويش وكان المدرب طلعت يوسف قد كشف عن قائمة فريقه لمواجهة الاسماعيلي في إياب دور ربع نهائي بطولة كأس الأمير محمد السادس للأندية الأبطال حيث ضمت القائمة العديد من النجوم من بينها الوافد الجديد عمرو الميداني وجاءت القائمة كالتالي:_

حراسة المرمى:عماد السيد، محمود الزنفلي، عمرو خليل.
خط الدفاع:إسلام جمال، محمد أنور، محمود رزق، السيد سالم، محمود شعبان، ويسلون أكوبي، صبري رحيل، أسامة العزب، عمرو الميداني.
خط الوسط:نور السيد، أحمد نبيل مانجا، مروان عطية، أيمن غباشي، أحمد حجي، أحمد راشد، أحمد رفعت، رزاق سيسيه.
خط الهجوم:جدو، خالد قمر، إيمانويل أوكوي، سلتو.
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