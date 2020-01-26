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يلا شوت بث مشاهدة مباراة ‫الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري بث مباشر‬‎ في البطولة العربية والقنوات الناقلة

الأحد 26/يناير/2020 - 04:51 م
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يلا شوت بث مشاهدة مباراة ‫الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري
يلا شوت بث مشاهدة مباراة ‫الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري
الفجر الرياضي
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مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري في البطولة العربية

الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري، يواجه نادي الإسماعيلي ضيفه الاتحاد السكندري مساء غدًا الأحد، على ستاد "الإسماعيلية" الرئيسي، في إطار منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري‬‎


ستُقام مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري‬‎

في البطولة العربية مساء غدًا الأحد، في تمام الساعة 6 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 7 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري‬‎


في البطولة العربية
وستُذاع مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري‬‎

في البطولة العربية حصريًا على قناتي "أون سبورت إتش دي" و "تايم سبورت إتش دي" الرياضية.
وانتهت مباراة الذهاب في الإسكندرية لصالح الدراويش بهدف نظيف سجله محمد الشامي، وسيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد الفائز من مجموع مواجهتي (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

وستشهد المباراة حضور جماهيري يصل إلى 5000 متفرج يشمل مشجعي النادي الإسماعيلي، والذي يسمح لهم بـ4500 تذكرة وجمهور نادي الاتحاد السكندري والذي يسمح لهم بـ500 تذكرة .

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