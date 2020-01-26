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كورة اون لاين bein sport مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وترانمير بث مباشر يلا شوت بلس

الأحد 26/يناير/2020 - 04:45 م
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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد
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يلا كورة مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وفولهام حيث تقام المباراة على ارض ملعب الاتحاد مشاهدة مباريات اليوم مباشر عبر koora live  حيث يلتقى الفريقين في منافسة من الصعب التوقع بالفائز بها بث مباشر مباريات اليوم مجانا من موقع الوفد في انطلاق مواجهات الجولة الخامسة من البطولة الانجليزية يلا شوت مباريات اليوم عبر yallakora مباشر.

 

مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وفولهام بث مباشر
تقام مباراة المان سيتى مع فولهام مساء اليوم

الموافق 26 من يناير ونتابعها في بث مباشر من موقع الوفد ضمن منافسات كأس الاتحاد الانجليزي في نقل حصري من خلال koora live مباشر حيث تنطلق المباراة في منافسات المرحلة الخامسة من البطولة الانجليزية بث مباشر مشاهدة مباريات اليوم اون لاين من bein sports بدون تقطيع.
مشاهدة مباريات اليوم مباشر
يقابل فريق مانشستر سيتى فريق فولهام

مساء اليوم في كأس الاتحاد الانجليزى حيث تترقب جماهير الفريقين اللقاء ونتابع المباراة في بث مباشر عبر koora live لايف من خلال موقعنا الوفد الرياضي حيث يمكن مشاهدة مباريات اليوم  مباشر عبر yalla shoot في متابعة لمباريات كأس الاتحاد الانجليزى عبر bein sports .
نرصد مباراة مانشستر سيتى اليوم في بث حصري لايف ومتابعة مباريات كأس الاتحاد الانجليزى اون لاين من رابط yallakora مباشر.

بطولة كأس الاتحاد الانجليزى – الدور الخامس
مباراة مانشستر سيتى مع فولهام
توقيت الساعة 15:00 مساء بتوقيت فى مصر
توقيت الساعة 16:00 مساء بتوقيت فى السعودية


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