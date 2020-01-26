الهواري: قرار وقف التعيينات بالصحف القومية "ليس جديدًا"

قال الكاتب الصحفي محمد الهواري عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم مع الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية، ناقش خطة تطوير المؤسسات الصحفية القومية التي كانت أقرتها الهيئة مُسبقًا، وذلك في ضوء خطة التطوير التي وضعها وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل.



وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجـر"، أن الهيئة الوطنية للصحافة كانت قد اتخذت قرارًا بوقف التعيينات في المؤسسات الصحفية القومية، وذلك لحين الانتهاء من خطة التطوير، وتحسين الوضع الاقتصادي للصحف، ولكن لم تلتزم بعض المؤسسات بالقرار، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من الزملاء بالمؤسسات مازالوا تحت التمرين، وفي حاجة إلى توفيق أوضاعهم، وذلك بالتنسيق مع نقابة الصحفيين.



وتابع: "خطة التطوير التي كانت قد وضعتها الهيئة لتطوير المؤسسات، لم تتخذ فيها الحكومة إجراءً لتساعد في عملية التنفيذ، وتنظيم العائد والأصول، والتخطيط لمشروعات استثمارية، تُدر عائدًا عليها، وتضيف للموارد الخاصة بالمؤسسات".



ولفت "الهواري" إلى أن بعض المؤسسات لديها مشكلات في الأصول، والتي تحتاج إلى تدخل الحكومة بشكل مباشر للحل، بالإضافة إلى وجود أصول مُعلقة ومشكلات قانونية خاصة بعمليات تقنين الأصول، لافتًا إلى أن الهيئة في إطار خطة التطوير تدخلت لتطوير بوابة الأهرام، والآن تدخل بوابة الأخبار في هذا الطور، وذلك بهدف أن تواكب التكنولوجيا، وتُدر دخلًا للمؤسسات، بدلًا من أن تكون عبئًا عليها.



واستطرد عضو الهيئة بأن خطة التطوير تشمل تعديل لوائح المؤسسات القومية، بما يتواكب مع هذه الخطة، وبما يسمح بتعظيم الأصول والاستفادة من الاستثمارات، وهو جزء أساسي من عمل المؤسسات.