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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وترانمير روفرز بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي .. مانشستر يونايتد live

الأحد 26/يناير/2020 - 04:41 م
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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد
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يلتقي نادي مانشستر سيتي بمنافسه فريق فولهام، في لقاء هام وحاسم في الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

 

يدخل مانشستر سيتي المباراة منتشيًا من تحقيقه فوزًا هامًا على نظيره فريق شيفيلد يونايتد، بهدف دون رد، في الجولة الـ 24 الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريمييرليج»، ورفع رصيده إلى 51 نقطة، حل بهما في المركز الثاني خلفًا لفريق ليفربول صاحب

الصدارة الذي حقق الفوز على فريق وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية أيضًا.
 

فولهام يعد أحد أندية الدوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم «تشامبيونشيب»، ويحتل المركز الثالث في ترتيب دوري البطولة الإنجليزية برصيد 49 نقطة، بعد ويست بروميتش وليدز يونايتد أصحاب الصدارة برصيد 53 و52 نقطة على الترتيب.

تعرف على تفاصيل وموعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام في لقاء الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والقنوات الناقلة وملعب المباراة..

موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي
تنطلق مباراة مانشستر سيتي وفولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي، في تمام الـ 15:00 توقيت القاهرة، 16:00 توقيت مكة المكرمة، 13:00 توقيت جرينتش.
تلعب مباراة مانشستر سيتي وفولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب «الاتحاد».
حكم مباراة مانشستر سيتي وفولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي
يقوم بإدارة مباراة مانشستر سيتي وفولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي، تحكيميًا الحكم الرياضي كيفين فريند.


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