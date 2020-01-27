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بمناسبة خصم الـ50%.. "الفجر" ترشح لك أفضل المواقع والمتاحف الأثرية بالإسكندرية

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:38 ص
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بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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خصم 50% على جميع المواقع والمتاحف الأثرية للمصريين، قرار أصدرته وزارة الأثار يوم الجمعة الماضية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي، وذلك في الفترة من يوم 24 يناير إلى 7 فبراير المقبل، لرفع الوعي الأثري والسياحي بين مختلف فئات المجتمع المصري.

"الفجر" ترشح لك أفضل المواقع الأثرية والمتاحف داخل محافظة الإسكندرية، وذلك لأهالي المحافظة والزوار.

كوم الشقافة
مقبرة كوم الشقافة تقع في حي كرموز غرب الإسكندرية، وهي مقبرة رومانية فريدة من نوعها، الوصول إليها يتطلب النزول على نحو 99 درجًا لبلوغ أعماقها تحت الأرض، لمشاهدة بهو ملكي يجمع بين المزيج الفرعوني والروماني واليوناني، وغرف الدفن المحفورة داخل الجبل حولها.

ومن خلال زيارتك إلى المقبرة، ستستمع إلى قصة ذلك البهو الملكي، وكيف كان يتم الدفن داخل غرف محفورة، وتم اكتشافها في أوائل القرن العشرين.

ووفقا لموقع وزارة الآثار فمواعيد الزيارة من الساعة 8 صباحًا إلى 5 مساءً، وسعر التذكرة 20 جنيها للمصري، والطالب 5 جنيهات.

المسرح الروماني
المسرح الروماني يقع بمنطقة كوم الدكة، وهو يعد رابع أكبر مسرح أثري بالعالم، ومن أهم الأثار الرومانية في مصر وقد تمت إقامته بالقرن الرابع الميلادي.

عند زيارتك إلى المسرح ستشاهد القاعة الكبرى، التي يحكي عنها أنها كانت إما ساحة مباراة قتالية أو قاعة علمية، و21 قاعة أخرى حول المدرج الرئيسي.

كما ستنقلك الزيارة إلى فيلا الطيور التي عبارة عن بيت زجاجي، يضم حوائط أرضية منقوشة بأشكال طيور متنوعة في اتجاهات مختلفة، كأنها لوحات متجاورة، ومازال يحتفظ كل طير بلونه المرسوم به، كما تضم أرضية عليها نقوش على شكل الزهرة، وتلك الفيلا تمثل المعمار الروماني القديم.

ومواعيد الزيارة من الساعة 8 صباحًا إلى 5 مساءً، وسعر التذكرة 10 جنيهات للمصري، والطالب 5 جنيهات.

قلعة قايتباي
"قايتباي" من أهم المناطق الأثرية داخل المحافظة، التي يرجع تاريخ بنائها إلى 882 هجريًا، في عهد السلطان الأشرف أبوالنصر قايتباي، ويقضي بداخلها الزائر أوقاتا ممتعة، لقيامه بجولة تفقدية داخل حرم القلعة، ويمكنه بمشاهدة المدافع الحربية الأثرية، والدخول لمبنى القلعة، لمشاهدة الغرف الحربية والمغازل، والصعود إلى أعلى سطح القلعة، لمشاهدة المحافظة بالكامل، والتقاط الصور التذكارية.

ومواعيد الزيارة من الساعة 8 صباحًا إلى 5 مساءً، وسعر التذكرة 10 جنيهات للمصري، والطالب 5 جنيهات.

متحف المجوهرات
متحف المجوهرات الملكية يقع في حي زيزينيا، وهو أحد التحف المعمارية المشيدة على الطراز الأوروبي، وكان المبنى في الأصل قصرًا للنبيلة "فاطمة الزهراء" إحدى نبيلات الأسرة العلوية المالكة.

ويضم المتحف مجموعة كبيرة من المجوهرات الملكية والتحف النادرة الخاصة بالأسرة العلوية داخل عشر قاعات أكثر من 11 ألف قطعة مختارة من أروع وأثمن المجوهرات والتحف الملكية مثل الأوسمة والميداليات والقلادات الذهبية، والساعات، وأطقم التدخين، وأطقم الزينة الخاصة بالملكات والأميرات والمصنوعة من الذهب والبلاتين والمرصعة بالأحجار الكريمة ونصف الكريمة، والتيجان المرصعة بالألماس، والعلب المصنوعة من العاج، وأطقم المشروبات الذهبية، والسيوف المرصعة بالألماس.

ومواعيد الزيارة من 9صباحًا إلى 5 مساءً، وسعر تذكرة الدخول للمصري 20 جنيهًا، الطالب 5 جنيهات.

متحف الإسكندرية القومي
متحف الإسكندرية القومي يقع في منطقة باب شرقي، المبنى في الأصل قصرًا لأسعد باسيلي باشا الذي شيد هذا القصر على الطراز المعماري الإيطالي، وظل مقيمًا به حتى عام ١٩٥٤م، ثم اشترته القنصلية الأمريكية، وفي عام ١٩٩٦م قام المجلس الأعلى للآثار بشرائه، ثم جرى ترميمه وافتتاحه كمتحف في سبتمبر٢٠٠٣م.

ويعرض المتحف الإسكندرية أكثر من ١٨٠٠ قطعة أثرية تغطي معظم المراحل التاريخية للحضارة المصرية بداية من عصر الدولة القديمة وانتهاء بالعصر الحديث. 

ويتميز المتحف أيضًا بعرضه مجموعة فريدة من الآثار الغارقة التي عثر عليها خلال أعمال الحفائر التي أجريت في خليج أبي قير.

ومواعيد الزيارة من 9صباحًا إلى 5 مساءً، وسعر تذكرة الدخول للمصري 20 جنيهًا، الطالب 5 جنيهات.

متحف مكتبة الإسكندرية
المتحف داخل مكتبة الإسكندرية، وهو أحد المتاحف القليلة في العالم التي تعرض قطعًا فنية تم اكتشافها في نفس مكان عرضها، وتعود القطع الأثرية للعصر الهيلينستي والروماني والبيزنطي ضمن أعمال الحفر التي تمت قبل إقامة المكتبة في موقعها هذا. 

مواعيد الزيارة من 9 صباحًا إلى 5 مساءً، ولا يوجد رسوم لدخول المتحف.
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