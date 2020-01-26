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مقتل أحد المتظاهرين في مواجهات مع قوات الأمن بالعراق

الأحد 26/يناير/2020 - 04:27 م
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احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
الفجر
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كشفت مصادر طبية عراقية، مساء اليوم الأحد، عن مقتل متظاهر خلال مواجهات مع قوات الأمن في ساحة الوثبة وسط بغداد، حسبما نقلت قضائية سكاي نيوز بالعربية.

ويذكر أن قوات الأمن العراقية، أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي واشتبكت مع مئات المحتجين في وسط بغداد، اليوم، في أعقاب حملة لإخلاء معسكر اعتصام في قلب العاصمة، حسبما قال شاهد عيان من رويترز ومصادر أمنية.

أكدت مصادر أمنية وطبية، على أن 14 متظاهراً على الأقل أُصيبوا.

وقد أفاد مراسل، مساء أمس السبت، بوجود 3 قتلى من المتظاهرين بالرصاص الحي في محافظة ذي قار جنوبي العراق، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

هذا وأصيب عدد من برصاص قوات الأمن في الناصرية مركز محافظة ذي قار، ووقع عشرات الجرحى الآخرين في ذي قار، التي أصبحت واحدة من أكثر نقاط الاحتجاج اشتعالًا في البلاد.

وخرجت مسيرات احتجاجية في بغداد وذي قار والديوانية وكربلاء؛ لمساندة الحراك المتواصل في العراق منذ أشهر".

وانسحبت قوات الأمن العراقية إلى ساحة الوثبة في بغداد، بينما استعاد المحتجون السيطرة على ساحة الخلاني، لكن أرتالا عسكرية تنقل عناصر مكافحة الشغب اتجهت إلى ساحة الوثبة.

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الكلمات المفتاحية

قوات الأمن بغداد العراق

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