رسالة أمير عزمي مجاهد لفرجاني ساسي





قام أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك السابق بدعم التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.ويعتبر فرجاني من العناصر الأساسية والهامة بين صفوف الزمالك في الوقت الحالي.ونشر أمير عزمي مجاهد صورة فرجاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتب معلقا: "الفترة اللي جاية بتاعتك ان شاء الله يا فر شد حيلك".وكان فرجاني ساسي شارك في تعادل الزمالك مع مازيمبي الكونغولي سلبيا الجمعة في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب تعادل زيسكو مع أول أغسطس الأنجولي أمس في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.