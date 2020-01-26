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الغلق الإداري والتشميع لأربع منشأت تجارية بالمنصورة

الأحد 26/يناير/2020 - 04:39 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اللواء حسام لبيب محمد رئيس حي غرب المنصورة، بإزالة كافة مظاهر التعديات والظواهر السلبية لإعادة المظهر الحضاري والجمالي لشوارع المدينة، في إطار تفعيل القانون وفرض هيبة الدولة.

على الفور نفذت رئاسة حي غرب المنصورة، اليوم الأحد قرارات الغلق الإداري والتشميع لأربع مقاهي، بمناطق المشاية السفلية والجمهورية وشارع جيهان، لإدارتهم دون ترخيص من السلطه المختصة.

قاد الحملة الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس حي غرب المنصورة، والفريق المعاون من الإشغالات، ورخص المحلات، وأدارة البيئة بحي غرب المنصورة، وبالتنسيق مع قسم أول المنصورة.

وفي ذات السياق أكد رئيس حي غرب المنصورة بأن الحملات مستمرة لحين تحقيق الانضباط، مشيرا إلى أن هذه الحملات تأتي بهدف القضاء على جميع الظواهر السلبية وإعادة المظهر الحضاري وإحكام الرقابة على المحال العامة والكافتيريات على مستوى الميادين والشوارع الكائنة بنطاق الحي.

الغلق الإداري والتشميع لأربع منشأت تجارية بالمنصورة
الغلق الإداري والتشميع لأربع منشأت تجارية بالمنصورة
الغلق الإداري والتشميع لأربع منشأت تجارية بالمنصورة
الغلق الإداري والتشميع لأربع منشأت تجارية بالمنصورة
الغلق الإداري والتشميع لأربع منشأت تجارية بالمنصورة
الغلق الإداري والتشميع لأربع منشأت تجارية بالمنصورة
الغلق الإداري والتشميع لأربع منشأت تجارية بالمنصورة
الغلق الإداري والتشميع لأربع منشأت تجارية بالمنصورة
الغلق الإداري والتشميع لأربع منشأت تجارية بالمنصورة
الغلق الإداري والتشميع لأربع منشأت تجارية بالمنصورة
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مصر غلق اداري المنصورة الدقهلية اخبار

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