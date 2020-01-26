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إقبال ضعيف على الإنتخابات البلدية الجزئية بولاية منوبة وباجة

الأحد 26/يناير/2020 - 04:35 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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خصصت الهيئة الفرعية للانتخابات بباجة، 40 مكتب اقتراع موزعين على 14 مركزا لاستقبال 20521 مسجلا بهذه الدائرة البلدية، بعد حلّ المجلس البلدي لبلدية نفزة من ولاية باجة، ليتم فسح المجال لانتخابات بلدية جديدة، حيث ترشحت 9 قائمات منها 3 حزبية والبقية مستقلة. 

وكانت نسبة إقبال الامنيين والعسكريين على التصويت يوم أمس السبت 25جانفي 2020، في حدود 1.08 بالمائة، اذ لم يصوت سوى 5 مسجلين من بين أمنيين وعسكريين، في حين وأنه إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد 26 جانفي 2020، لم تتجاوز نسبة إقبال المدنيين على التصويت 3 بالمائة.

أمّا ولاية منوبة، فقد عرفت صباح اليوم الاحد، إنطلاق الانتخابات الجزئية البلدية لبلديتي الدندان والبطان، وسط إقبال ضعيف بمختلف المراكز بإشراف الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات، التي خصصت 240 رئيس مكتب ومركز وعون مراقبة، وبحضور ملاحظين ومراقبين من مختلف منظمات المجتمع المدني.

ويبلغ عدد المسجلين في بلدية الدندان 18649 مسجلا، وفي البطان 11803 مسجلا، وضعت هيئة الانتخابات على ذمتهم 58 مكتب اقتراع موزعين على 8 مكاتب اقتراع ببلدية الدندان و6 ببلدية البطان.
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