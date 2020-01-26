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التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد ترانمير روفرز.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم بث مباشر BEIN SPORT

الأحد 26/يناير/2020 - 04:33 م
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تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي
تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي
أحمد عصام
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أعلن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ترانمير روڤرز في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : ‏روميرو.
خط الدفاع : دالوت، ليندلوف، ماجوير، جونز ، لوك شاو.
خط الوسط : ماتيتش، بيريرا، لينجارد، مارسيال.
خط الهجوم : جرينوود.

وكان قد تعرض فريق مانشستر يونايتد لهزيمة مفاجأة من فريق بيرنلي ينتيحة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد.


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الكلمات المفتاحية

رياضة تشكيل مانشستر يونايتد اخبار الرياضة

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