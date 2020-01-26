التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد ترانمير روفرز.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم بث مباشر BEIN SPORT

أعلن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ترانمير روڤرز في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : ‏روميرو.

خط الدفاع : دالوت، ليندلوف، ماجوير، جونز ، لوك شاو.

خط الوسط : ماتيتش، بيريرا، لينجارد، مارسيال.

خط الهجوم : جرينوود.





وكان قد تعرض فريق مانشستر يونايتد لهزيمة مفاجأة من فريق بيرنلي ينتيحة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد.







